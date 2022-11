DFB-Team: „Alles macht Sinn“ | Sport | DW

Mit einem Lächeln auf den Lippen rannte Niclas Füllkrug an den wartenden Journalisten vorbei und stieg in den DFB-Mannschaftsbus. Der 29-Jährige war der einzige Spieler, der nach dem knappen 1:0 (0:0) gegen den Oman ein gutes Gefühl haben dürfte. Füllkrug, der von Bundestrainer Hansi Flick erstmals in den DFB-Kader berufen wurde, feierte gegen Oman sein Debüt im Nationaltrikot. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit war er an den wenigen Torchancen beteiligt und erzielte in der 80. Minute den erlösenden Treffer. „Ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte“, sagte Füllkrug.

Mit seinem Treffer entlastete der Bremer Stürmer seine Teamkollegen und den Trainerstab, denn die Leistung der Nationalmannschaft war wenige Tage vor dem WM-Start in Katar alles andere als gut. Der Bundestrainer hatte das letzte Spiel vor dem Turnierstart in Katar zu einem großen Experimentierfeld gemacht und auf Stammspieler wie Antonio Rüdiger, Serge Gnabry, Niklas Süle, Thomas Müller oder den Rückkehrer Mario Götze verzichtet. Stattdessen sollen Spieler wie Armel Bella-Kotchap, Lukas Klostermann oder Debütant Youssoufa Moukoko Spielpraxis sammeln.

Youssoufa Moukoko (r.) feiert mit 17 Jahren sein Debüt im Trikot der DFB-Elf

Das Ergebnis war ein harmloser Auftritt der DFB-Elf gegen einen couragierten Gastgeber. Der Pfosten von Moukoko war in der ersten Halbzeit das einzige gefährliche Tor der Gäste. Dem deutschen Spiel mangelte es an Kreativität und Engagement. Viele Fehlpässe, Koordinationsprobleme und teilweise haarsträubende Fehler in der Defensive bestimmten das Spiel der Flick-Elf.

Von Dominanz, Souveränität oder Selbstbewusstsein keine Spur – und das nur eine Woche vor dem ersten WM-Spiel gegen Japan. „Das ist sicher etwas schwer aus dem Kopf zu bekommen, weil es der letzte Test vor der WM war“, räumte Thilo Kehrer ein, fügte aber hinzu: „Natürlich sind wir alle motiviert und ambitioniert, aber ich denke, wir haben noch welche heute Luft nach oben in Sachen Aggressivität und Präzision im Spiel.“

DFB-Elf noch nicht auf WM-Niveau

Trotz aller Selbstkritik sieht der Bundestrainer keinen Grund zur Panik und appelliert stattdessen an Verständnis: „Wenn wir die Zweikämpfe sehen, muss man sagen, dass das nicht das Niveau ist, das wir uns für die WM wünschen. Aber man muss es auch.“ verstehen die Spieler. Nicht alle sind so in Zweikämpfe geraten, weil man Angst hat, sich zu verletzen“, sagte Flick. „Wir wollten uns an die Temperaturen gewöhnen. Wir wollten das eine oder andere sehen, aber auch Gelegenheiten geben, das Spiel als Pause oder Regeneration zu sehen. Genau das war geplant.“

Alles ergäbe Sinn, so Flick weiter. Vor allem Spieler wie Rüdiger, Götze und Müller nutzten die kurze Zeit im Oman zur Regeneration, da die Belastung in den vergangenen Monaten teilweise extrem hoch war. Aufgrund der Verschiebung der WM im Wüstenstaat Katar in den Winter verschieben sich auch die Spielpläne für die nationalen Ligen und internationalen Klubturniere. Ein Spiel jagte das andere und führte vor allem bei Stammspielern zu deutlich kürzeren Regenerationsphasen.

Rüdiger hat 7.200 Minuten in den Beinen

Bei den letzten WM-Turnieren hatten die teilnehmenden Mannschaften einen aktuellen Bericht der Spielervertreter FIFPro Demnach dauert die Vorbereitung im Schnitt mehr als 30 Tage. Bei der Endrunde in Katar ist das, wie bei so vielen anderen Dingen, anders.

Anführer mit müden Beinen? Rund 80 Spiele hat Antonio Rüdiger auf dem Buckel

Zwischen dem letzten Spieltag der Bundesliga und dem ersten WM-Spiel gegen Japan liegen beispielsweise nur zehn Tage. So wenig Zeit, um an taktischen Dingen zu arbeiten oder gar ein Gemeinschaftsgefühl in den Köpfen der Spieler zu schaffen. „Diese WM hat, was die Vorbereitung betrifft, andere Maßstäbe“, erklärte Flick.

Rüdiger, der zuletzt am vergangenen Donnerstag für Real Madrid spielte, gehört bei der WM zu den Spielern, die die meisten Minuten in den Beinen haben. Der Innenverteidiger hat laut FIFPro stand seit dem 12. Juli 2021 rund 7.200 Minuten auf dem Platz. Das entspricht einem Einsatz von 80 Spielen über die volle Distanz. Kein Wunder also, dass Flick bei seinen Spielern fast bei jeder Gelegenheit das Thema „Genesung“ anspricht und sich deshalb im Oman darauf konzentriert hat.

Niclas Füllkrug macht Hoffnung

Niclas Füllkrug (2.vr) erzielt den Siegtreffer gegen Oman und feiert einen perfekten Einstand im DFB-Team

Daher wirkte der Schlusspfiff im Oman eher wie eine Erlösung, das Spiel, das in der schwülen Abendhitze ausgetragen wurde, hinter sich gelassen zu haben. Die DFB-Elf rutschte müde vom Platz, doch die Gastgeber freuten sich über eine gute Leistung. Vor allem der omanische Sänger, der die ganze Zeit über das fast ausverkaufte Sultan-Qaboos-Stadion angeheizt hatte, gab noch einmal alles. Die omanische Nationalmannschaft, auf Platz 75 der FIFA-Weltrangliste, und ihre Fans waren stolz auf ihre Mannschaft, die selbst den Weltmeister von 2014 an den Rand der Verlegenheit brachte.

„Man kann jetzt nicht alles schlechtreden. Wenn wir bei der WM jedes Spiel 1:0 gewinnen, sind wir am Ende Weltmeister“, sagte Jonas Hofmann. Abgesehen davon, dass die Nationalmannschaft vor dem ersten Spiel gegen Japan noch viel Arbeit und viel zu wenig Zeit hat, muss mindestens ein Nationalspieler die Reise in den Oman sehr genossen haben: Niclas Füllkrug. Und vielleicht ist das die einzige sportliche Erkenntnis für den Bundestrainer, denn der Bremer Angreifer ist bereit und könnte die schwächelnde Offensive der DFB-Elf bei der Wüsten-WM wiederbeleben und für überraschende Glanzlichter sorgen.