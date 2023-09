Keine düsteren Wolken – Hansi Flick verbietet sich den Gedanken an ein frühes Scheitern als Bundestrainer. Am Ufer des Mittellandkanals in Wolfsburg muss der ehemalige Bayern-Trainer den lecken Tanker der Nationalmannschaft wieder seetüchtig machen.

Hansi Flick war voller Energie. Mit der roten Trillerpfeife um den Hals betrat der ausgezählte Bundestrainer zwölf Minuten vor dem offiziellen Trainingsauftakt das Spielfeld in Wolfsburg. Nach den besorgniserregenden Leistungen der Fußballnationalmannschaft über Monate weiß der 58-Jährige, wie die Stunde gekommen ist. Trotz des enormen Drucks beschäftigt ihn ein möglicher Rauswurf (noch) nicht.

„Das wäre kein guter Rat. Ich kann so nicht zu den Spielen gehen“, sagte Flick dem RND vor der Revanche gegen den WM-Schock Japan am Samstag (20.45 Uhr / RTL und im Liveticker auf ntv.de) und die Hammeraufgabe gegen Vizeweltmeister Frankreich drei Tage später in Dortmund (21 Uhr/ARD und im Liveticker auf ntv.de). Neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft denkt er viel lieber an das Sommermärchen 2006 zurück. „Im Jahr der Heim-WM gab es noch im März eine Schlagzeile: Schwarz-Rot-Gold-Flaschen! Drei Monate später.“ da stand: Jetzt sind wir alle schwarz-rot-geil!“

Doch so richtig begeistert sind die Fans von dem viermaligen Weltmeister im Moment noch nicht. Deshalb will die DFB-Auswahl verlorene Kredite zurückgewinnen. „Wir müssen die Nation wieder hinter uns bringen und Aufbruchsstimmung erzeugen“, sagte Robin Gosens und fügte mit Blick auf den angeschlagenen Flick hinzu: „Wir sind dem Trainer schuldig.“

Das Ende aller Experimente

Doch vor der Einheit musste er bei strahlendem Sonnenschein am Mittellandkanal einen Rückschlag verkünden. Niclas Füllkrug reist wegen Problemen an der Rückseite des linken Oberschenkels am Donnerstag zurück zu seinem Verein Borussia Dortmund. Der Top-Torschütze fällt somit aus dem Japan-Spiel aus, es bestehe eine „geringe Wahrscheinlichkeit“ für ein Spiel gegen Frankreich, so Flick. Der Münchner Jamal Musiala soll nach einem Muskelfaserriss vor dem Spiel gegen Japan zum Team stoßen. Daher wird es neben Bayern Münchens Kultstar Thomas Müller keine weitere Nominierung geben.

Nach nur vier Siegen in den vergangenen 16 Länderspielen hat Flick das Ende aller Experimente erklärt. „Die Ergebnisse, die wir erzielt haben, dürfen so nicht passieren“, sagte Flick. Vor allem die Art und Weise, wie die Mannschaft auf den Platz geht, müsse sich ändern: „Wir wollen, dass sie gemeinsam kämpfen. Die Fans wollen auch, dass die Mannschaft anfängt zu kämpfen und sich zu verteidigen.“

Sammers Kritik stößt nicht auf taube Ohren

Erste Fortschritte will Flick am Mittwoch in einem internen Test hinter verschlossenen Türen gegen die eigene U20 sehen. Auch seine Vorgesetzten schauen dieser Tage aufmerksam zu, auch wenn Rudi Völler noch um Verständnis für Flick bat. „Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber Respekt vor dem Amt und der Person des Bundestrainers sollte vorhanden sein“, sagte der DFB-Sportdirektor.

Sollte es aber erneut zu einer Niederlage gegen Japan kommen, dann dürfte es für Flick richtig knapp werden. Diesen Gegenwind müsse man aushalten, sagt Völler: „Jeder Fan, jeder Experte hat seine eigene Idee. Ich musste es damals aushalten, Hansi muss es heute aushalten.“

Vor allem Chefkritiker Matthias Sammer legte zuletzt den Finger in die Wunde. Der deutsche Fußball liegt am Boden und steckt in seiner größten Krise. „Er ist oft sehr direkt mit seinen Aussagen, manchmal übertreibt er auch bewusst. Aber: Er hat auch in vielen Dingen Recht“, sagte Völler. Auch Flick schätzt Sammers klare Worte: „Es ist nicht immer einfach, aber es ist immer gut, so einen kritischen Geist zu haben“, sagte der Bundestrainer. Wohlwissend, dass die Kritik noch zunehmen könnte.