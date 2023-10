Robin Gosens hat sich nun wieder einen festen Platz in der deutschen Nationalmannschaft erkämpft. Der 29-jährige Flügelspieler von Union Berlin stand im DFB-Kader für die Länderspiele im Juni und September. Auf der aktuellen USA-Reise gehört er auch zum 26-köpfigen Kader des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Sein Vorgänger Hansi Flick hatte ihn nicht für die WM nominiert. „Der Traum meines Lebens schien ganz nah – und am Ende ist er geplatzt“, sagte der gebürtige Emmericher im großen RND-Interview: „Ich war unglaublich enttäuscht und hatte das Gefühl, gescheitert zu sein.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Kein weiteres Jahr auf der Inter-Bank: Gosens erklärt Unionswechsel

Im Sommer wechselte Gosens für 13 Millionen Euro vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand nach Köpenick. Und in der Hauptstadt sammelt er derzeit die nötige Spielpraxis und startete in sechs von sieben Bundesligaspielen. „Bei Inter war es anders. „Ein weiteres Jahr, in dem ich nur Ersatzspieler war, könnte ich mir nicht leisten, wenn die Europameisterschaft funktionieren sollte“, sagt der Neu-Berliner im Interview mit Sportbuzzer, dem Sportportal des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Der gebürtige Emmericher sieht sich daher für die Heim-EM 2024 gut aufgestellt – und hat „berechtigte Hoffnungen, im nächsten Sommer dabei zu sein“.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Gosens sei „gerne, auch nach dem Trainerwechsel weiterhin Teil der Mannschaft zu sein.“ Gleichzeitig weiß er, dass „der Weg zur Europameisterschaft noch steinig ist, das kann nur durch eine gute Saison im Verein gemeistert werden.“ Der 18-fache Nationalspieler (zwei Tore) sagt: „Aus persönlicher Sicht hatte ich einen guten Start, auch wenn die Ergebnisse bei Union bisher nicht gestimmt haben.“ Mittlerweile sind es sieben Pflichtspiele ohne Sieg für das Team von Trainer Urs Fischer.

Gosens: „Meine Leistungen werden in Deutschland mittlerweile anders wahrgenommen“

Mit dem Schritt in die Bundesliga erfüllten sich die Rheinländer einen „Kindheitstraum“; zuvor spielte er als Profi nur in den Niederlanden (FC Dordrecht, Heracles Almelo) und Italien (Atalanta Bergamo, Inter). Damit die Europameisterschaft funktioniert, „habe ich mich bewusst für die Bundesliga in Kombination mit der Champions League entschieden“, erklärte Gosens. Aus seiner Sicht hätte es im Hinblick auf das DFB-Team „definitiv“ einen Vorteil, als Deutscher zuhause aktiv zu sein. „Die Sichtbarkeit ist anders als im Ausland. „Ich muss im Ausland entweder besonders gut oder besonders schlecht gewesen sein, um in den Nachrichten zu erscheinen“, erklärt Gosens und fügt hinzu: „In Deutschland werden meine Leistungen mittlerweile anders wahrgenommen und bewertet.“