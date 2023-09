Japan-Pleite, Flicks Entlassung, Rettigs Ernennung – der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt gibt es den nächsten großen Knall: Karl-Heinz Rummenigge, Mitglied des Aufsichtsrats des FC Bayern München, und Oliver Mintzlaff, Vorsitzender des Aufsichtsrats von RB Leipzig, treten mit sofortiger Wirkung aus der Task Force des Deutschen Fußball-Bundes zurück.

Der Ernennung von Andreas Rettig zum neuen DFB-Geschäftsführer führte zu einem Zerwürfnis in der DFB-Taskforce. Das machte Rummenigge deutlich.

DFB: Task Force zerfällt

„Das im Dezember 2022 eingesetzte Gremium soll die entscheidenden Weichen stellen und damit nachhaltig zum Wohle des deutschen Fußballs beitragen, wie es im Jahr 2000 der Fall war, das mit seinen Veränderungen noch immer als Wendepunkt in der Geschichte der Bundesliga gilt.“ in der Jugend- und Eliteentwicklung.“ , beginnt Rummenigge seine Aussage.

+++ Julian Nagelsmann als Bundestrainer? DIESE Forderung könnte alles zerstören +++

Anschließend stellt er klar: „Allerdings war der aktuelle Expertenrat, der öffentlich für den DFB profiliert ist, nie mit den entsprechenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattet, um effektiv, effektiv und zielgerichtet arbeiten zu können.“ Zudem sei die Task Force in wichtige DFB-Entscheidungen nicht eingebunden und teilweise nicht einmal informiert worden. Aus den Medien erfuhren wir von der Ernennung von Andreas Rettig zum Sportdirektor des DFB, einer sehr sensiblen Persönlichkeit und einer diskussionswürdigen Entscheidung. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich.“

„Ich werde mein Engagement kündigen“

Leipzig-Chef Mintzlaff wiederum erklärte, die Einrichtung der Task Force sei „wichtig und richtig“ gewesen. Die Entscheidungen bzgl Rudi Völler und Hannes Wolf würden sich positiv auswirken und zur nötigen Stabilität beitragen. Er erklärt: „Mit heutigem Stand werde ich mein Engagement aufgeben und die Task Force verlassen, da ich einer weiteren Zusammenarbeit kritisch gegenüberstehe. Ich bin fest davon überzeugt, dass Rudi Völler bald den richtigen Trainer für die deutsche Nationalmannschaft finden wird.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Task Force wurde nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar gegründet und sollte dafür sorgen, dass sich Verband und Nationalmannschaft aus der Flaute befreien und gestärkt in die Heim-EM 2024 gehen. Der Arbeitsgruppe gehören nun auch Nationalmannschaftssportdirektor Rudi Völler, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Stellvertreter Hans-Joachim Watzke an.