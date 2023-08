Er war schon als Kind Werder-Fan, spielte sechs Jahre für Bremen – und wirft die Hanseaten nun aus dem DFB-Pokal. Doch für Mitleid mit David Philipp war kein Platz.

Für Mitleid Bei Werder Bremen war für David Philipp nach dem vielleicht emotionalsten Tag seiner Karriere als Fußballprofi kein Platz mehr. „Wenn ich ehrlich bin, ist das heute nicht möglich“, sagte der Stürmer des Drittligisten Viktoria Köln nach der Pokalüberraschung mit seinem Doppelpack gegen den Herzensklub. Der echte Werder-Fan wollte den 3:2-Sieg gegen den Bundesligisten feiern, bei dem er nach zwei Rückständen zweimal den Ausgleich erzielte: „Vielleicht mit etwas mehr.“

Was er gegenüber Bremen empfindet, ist schwer zu beschreiben. „Zufriedenheit ist vielleicht das falsche Wort“, sagte der 23-Jährige – und beschrieb dann genau das: „Vor einem Spiel wie diesem entschließt man sich zu zeigen, dass es ein Fehler war, einen gehen zu lassen“, sagte er : „Letztendlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Entwicklung.“

2007 lief er im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom als Läufer in die Hand von Werder-Star Naldo. Von 2014 bis 2020 spielte er für Bremen, lebte im Internat, ist eng mit dem Verein verbunden. Er habe das Spiel gegen Werder „immer gewollt“, sagte Philipp: „Und wenn man sich das Spiel vorstellt, träumt man von so einem Verlauf.“ Eine Stunde nach dem Abpfiff konnte er „nicht wirklich fassen, was passiert ist. Ich bin so voller Adrenalin. Das wird erst in drei, vier Tagen passieren.“

Trotz der Pokal-Blamage macht er sich keine Sorgen um Werder, der am Freitag zum Bundesliga-Auftakt direkt auf den FC Bayern treffen muss. „Nein, der Kader ist großartig“, sagte er: „Solche Pokalspiele sind immer widerlich. Wir wissen es selbst, wenn wir zu einem Regionalligisten müssen.“

dpa