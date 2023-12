DFB-Pokal: Homburgs Pokal-Traum geplatzt – Niederlage gegen St. Pauli

Der FC St. Pauli um Torschütze Hauke ​​Wahl (l.) setzte sich in Homburg durch. Foto

Erwartungsgemäß siegte der Kiezclub im Duell zwischen dem Zweitliga-Tabellenführer und dem Regionalliga-Spitzenreiter. St. Paulis Serie ungeschlagener Spiele scheint derzeit einfach nicht zu enden.

Der FC St. Pauli hat die Siegesserie des FC 08 Homburg DFB-Pokal stoppte und erreichte mit einem Sieg das Viertelfinale. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann das Duell mit dem Spitzenteam der Regionalliga West mit 4:1 (1:1) und steht nun in der Runde der letzten acht Mannschaften.

Vor 12.232 Zuschauern im Homburger Waldstadion trafen Hauke ​​Wahl (24. Minute), der eingewechselte Elias Saad (64.), Marcel Hartel (69.) und Johannes Eggestein (73.) für St. Pauli, das in 18 Pflichtspielen auf nationaler Ebene gepunktet hat Spiele dieser Saison sind noch ungeschlagen. Für Homburg Markus Mendler erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (28.).

Passend zum Spielverlauf führte eine Standardsituation dazu, dass die überlegenen Gäste in Führung gingen. Auswahl lauerte nach einer Ecke am zweiten Pfosten und schoss flach hinein. Homburgs Antwort kam nur vier Minuten später. Der schnelle Ausgleich gelang einem Raumfehler und St. Paulis Torhüter Sascha Burchert, der einen Pass von Karol Mets nicht kontrollieren konnte. Mendler griff schnell ein und traf zum 1:1. Der Ausgleich wirkte zunächst wie ein Auftrieb. Das Spiel wurde offener, weil Außenseiter Homburg etwas mutiger agierte und seine Chancen nach vorne suchte.

Doch die Tore schossen die Gäste, die sich innerhalb von neun Minuten nach der Pause den Sieg sicherten und so das Weiterkommen sicherten. St. Pauli steht erstmals seit der Saison 2021/22 im Viertelfinale des DFB-Pokals und kann vom Einzug ins Halbfinale träumen. Letztmals schafften es die Hamburger 2006 in die Runde der letzten vier Mannschaften und scheiterten dort am FC Bayern München.

