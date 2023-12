DFB-Pokal: Gladbach verslaat VfL Wolfsburg in de laatste minuut

Status: 06.12.2023 00:09 Uhr

Borussia Mönchengladbach is op de dag (05.12.2023) met een dapper optreden in de Vier Finales in de DFB-Pokal erreicht. Het enige Tor des Abends-veld in der 120. Minuten door Manu Koné. Het gevolg van het feit dat VfL Wolfsburg succesvoller was in de overwinning.

“ Het spel is zo’n spel op zichzelf. Ik was nog vers en haatte meer Kraft als der Verteidiger. Ik zal je de Optie, de Bal en de Chip en de twee Pfosten laten weten om mee te spelen, en de oorlogsmanu “, aldus Vorlagengeber Florian Neuhaus in Sportschau-Interview. “ Beide Mannschaften worden geneutraliseerd. We zullen leven met onze kansen en genieten van ons einde.”

Speel met weinig hoogtepunten

In Wolfsburg begonnen we met een bezoek, waarbij Niko Kovac als eerste op bezoek kwam. Drie weken voor de wedstrijd gespeeld tussen 0:4 en 0:4 in de Bundesliga in Mönchengladbach onder de Räder – entsprechend lag der Fokus darauf, das eigene Tor is jeden Preis zu veridigen. En de Gladbacher hebben het dus zwaar op de beheersing van het spel, al kleven daar nog grote problemen aan, wat een spel op een lager niveau met zich meebrengt.

Gladbach überlegen, Wolfsburg, stal

We zijn tenslotte trots om te erkennen dat de Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane is, die op zichzelf actiever is. Ze speelden de afgelopen competitiewedstrijden tegen de Borussen, oriënteerden zich op de toekomst met meer Europese doelpunten en gingen sindsdien door naar de Vier Finales.

De algehele heide komt terug in de unieke omgeving van de speeltuin. Gladbach had een geweldige tijd tijdens de eerste helft van het jaar na 60 jaar balvergaderingen en genoot optimaal van de twee speeldagen, nadat alle wedstrijden door de twee mannen waren gespeeld. We hebben er vertrouwen in dat Wolfsburg stabiel zal zijn in de Achtste Finales, aangezien de “Wolfe” titelverdediger RB Leipzig 1:0 zal scoren.

“ Beide Mannschaften sinds gut gegen den Ball, aber nicht gut met dem Ball. ‘Er wordt altijd over het hele spel nagedacht’ zei Sportschau-expert Bastian Schweinsteiger.

Weigl hat das 1:0 auf dem Fuß

De kredietwaardigheid, de Gladbacher in de eerste helft van de tijd, begint aan het begin van de loop van de tijd. Na een enkele studie, de Eckball-Variante kam Julian Weigl aus 14 Meterns frei zum Schuss en zwang Koen Casteels zu seiner eerste Parade (49.). Nach der kam zwar Alassane Plea noch aus better Position zum Abschluss, der Franzose stand jedoch im Abseits.

Insgesamt waren er veel kansen in Borussia-Park. Het actief zijn in Wolfsburg tijdens het spel met de bal was een plezier en veel spelcontrole. Ze staan ​​altijd dicht bij de anderen en de gasten staan ​​heel dicht bij elkaar en de verdediging is sterk. En noch Wofsburg, noch Gladbach in Mittel waren generischen Abwehrreihen.

Windverpassing door späte Entscheidung

In de 71e minuut is er een mogelijkheid voor de gast, maar ook voor de omgeving met een warme sfeer. Einigermassen glücklich kam der Ball by Christoph Kramer, der is met een slechte Lupfer ergolglos versuchte anstatt mit Wucht das Tor erzwingen zu wollen.

En dus is het inherent aan de Eindfase wenig, het was geen belemmering, dat de Partie niet in die Verlängerung gehen würde was. Het team lijkt veel kracht en plezier te hebben, maar is ook erg riskant. Maar dan zal er een sterke ster zijn in Wolfsburg en met een tatsächlich na een tollen Konter – Tiago Tomas staat bei seinem Tor aber wenige Zentimeter im Abseits (86.).

En deze actie was het begin voor de “Wölfe”, die succesvol waren maar de belegeringstreffer niet bereikten. Jonas Wind kwam de bal spelen, maar Moritz Nicolas hechtte zich aan de bal en aan de bal (90.). Damit rettete der Gladbach-Keeper Seine Mannschaft in de Verlängerung. Je zult dankbaar zijn voor de Borussen en de wind, en je zult heel blij zijn met de wind (90.+3)

Wolfsburgs Chancenwucher rächt sich

Het offensief van de Wolfsburger is niet in de Verlengerung, de enige hogere die hij wil. Joakim Maehle ging verder met de twee helften van Nicolas, met steun van de nationale spelers met de Torhüter aber kein Probleme (107.). De kans is groot dat Nicolas de laatste maanden nog in leven zal zijn voor de toekomst van de bal (109.). En zo passeerden we Wolfsburg en kwamen het land binnen.

En dat werd in de laatste minuut afgestraft. Gladbach was erg blij met de persoon van Florian Neuhaus, vooral aan de rechterkant van de lijn en blij met de flank van Manu Koné – en op de Franzose moet de bal aan de andere kant van de lijn zijn (120.). Er is Lucky Punch voor Gladbach. Onder de Ko für Wolfsburg.