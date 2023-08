DFB-Pokal: Ex-HSV-Profi Tah am Millerntor – das hält er von Teutonia 05

Wenn Teutonia Ottensen am Samstag den großen Bayer Leverkusen empfängt, ist es für ihn ein ganz besonderes Spiel. Jonathan Tah (27) spielte neun Jahre lang für den Teutonia-Rivalen Altona 93, bevor er zum HSV wechselte. Vor seiner Rückkehr nach Hamburg gab der Innenverteidiger MOPO ein Interview.

Hallo Herr Tah! War Teutonia für Sie so etwas wie ein Traumgrundstück?

Jonathan Tah: Natürlich war ich froh, dass es in Richtung Hamburg ging. Ich bin sicher, dass einige Freunde und Familienmitglieder dort sein werden. Und dass wir am Millerntor spielen, hat auch etwas damit zu tun. Für mich persönlich hätte es kaum eine bessere Auslosung geben können.

Wie oft sind Sie noch in Hamburg?

Natürlich ist es immer etwas schwierig, regelmäßig vorbeizukommen. Wir haben viele Spiele, sind oft unterwegs, da bleibt nicht viel Zeit. Aber wenn die Gelegenheit es zulässt, versuche ich, sie ab und zu zu nutzen.

„Wir respektieren Ottensen, jeden einzelnen Spieler“

Wie viele Kartenanfragen haben Sie erhalten?

Nicht wenige (lacht). Aber ich bin mir sicher, dass viele einfach so zu dem Spiel kommen und mich am Ende damit überraschen werden.

Was wissen Sie über den Gegner?

Selbstverständlich beschäftigen wir uns in der Vorbereitung mit dem Gegner, es gibt keinen Unterschied zu den Spielen in der Bundesliga oder im Europapokal. Teutonia ist mit zwei klaren Siegen gegen hochklassige Gegner hervorragend in die Saison gestartet. Sie sind in großartiger Verfassung, das wissen wir. Dementsprechend wollen wir konzentriert an das Spiel herangehen. Wir respektieren Ottensen, jeden einzelnen Spieler.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Jugendduelle als Altonaer gegen Teutonia?

Es ist interessant, aber trotz vieler Spiele auf internationaler Ebene oder in der Bundesliga hat man immer gute Erinnerungen an seine Jugend. Schließlich war das der Anfang von allem. Es gibt wirklich kein besonderes Spiel. Aber die Atmosphäre damals im „kleinen Fußball“ ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Es waren tolle Zeiten für mich. Wir alle hatten damals große Träume.

Tah: „Ich komme aus Hamburg, das legt man nicht einfach hin“

Das Spiel steigt am Millerntor. Ihre Erinnerungen an das Stadion sind möglicherweise nicht die besten. 2015 hat man sich dort mit Fortuna Düsseldorf vertan und mit 0:4 gegen St. Pauli verloren.

Ich wäre wahrscheinlich ein schlechter Profi, wenn ich das Spiel von damals noch mit mir herumtragen würde (lacht). Das ist so lange her, der Gegner ist anders, meine Mannschaft auch – das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Bei Teutonia sorgen das Millerntor und die Kulisse für zusätzliche Motivation. Es wird ein Pokalkampf, den wir akzeptieren werden.

Was ist die größte Gefahr für Bayer Leverkusen?

Das ist der DFB-Pokal, erste Runde: Überraschungen kann es immer geben. Wir haben es letztes Jahr selbst erlebt (Leverkusen verlor 3:4 in Elversberg; Anm. d. Red.). Wir wollen das Spiel klarer und fokussierter angehen. Und wenn wir das tun, werden wir gewinnen.

Du spielst seit acht Jahren für Bayer Leverkusen. Würden Sie sich jetzt als Rheinländer bezeichnen oder bleiben Sie immer Hamburger?

Ich fühle mich im Rheinland sehr wohl, die Menschen dort sind sehr offen und lebensfroh. Ich mag es. Aber ich komme aus Hamburg, da gibt man nicht einfach auf – das will ich auch nicht. Es ist schön zu wissen, woher man kommt, besonders wenn es eine so tolle Stadt wie Hamburg ist.

Tah glaubt an das Potenzial des HSV

Verfolgen Sie den HSV noch?

Natürlich. Wenn Sie sich für Fußball interessieren, dann spielt der HSV als einer der größten Vereine Deutschlands immer eine Rolle.

Bedauern Sie, dass Sie damals bei Ihrem Heimatverein keine echte Chance bekommen haben?

Die Dinge sind, wie sie sind. Ich bin sehr zufrieden mit dem Weg, den ich bisher eingeschlagen habe. Wenn das bedeutet, schon in jungen Jahren Widerstände zu überwinden, dann sei es so. Ich bin in einem Verein, der immer europäischen Fußball spielt, bei dem ich eine wichtige Rolle spiele und der mir viel ermöglicht hat. Also alles gut.

Glauben Sie, dass der HSV im sechsten Anlauf den Aufstieg schaffen wird?

Der HSV zählt erneut zu den Favoriten, doch die Konkurrenz ist hart. Der Verein, die Mannschaft, die Fans – ich sehe definitiv das Potenzial, dass sie es dieses Mal schaffen.

Tah und der Traum vom Wechsel in die Premier League

Es heißt, Sie würden gerne in die Premier League wechseln. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir am Millerntor einen der für lange Zeit letzten Auftritte von Jonathan Tah im deutschen Profifußball erleben werden?

Der Transfermarkt ist noch gut drei Wochen geöffnet. Wir werden sehen, ob noch etwas passiert oder nicht. Jetzt bin ich mit ganzem Herzen Spieler von Bayer 04 Leverkusen. Das werden Sie auch am Samstag am Millerntor sehen. Ich möchte das Spiel unbedingt gewinnen und in die zweite Runde kommen.

Sie wurden seit Juni 2022 nicht mehr von Hansi Flick berufen. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, im nächsten Jahr noch im EM-Kader zu stehen?

Natürlich treibt mich die Europameisterschaft an. Meine letzte Saison war gut, aber wie jedes Jahr möchte ich einfach noch besser werden. Ich bin 27 und habe noch ein paar Jahre vor mir. Ich weiß, dass noch viel in mir steckt.