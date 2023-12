DFB-Pokal: Eerste Info voor Wirtz-Verletzung – Leverkusen – Paderborn | Sport

Bayer Leverkusen er zal een locker zijn in de viervoudige finale van de DFB-Pokals, met een 3:1 overwinning tegen Paderborn – zonder de topster Florian Wirtz (20)!

De nationale spelers zijn welkom om deel te nemen aan de rust van de huidige wedstrijd.

Bayer en Wirtz-Shock!

Wirtzt plötzlich op Boden, hält zichzelf met schmerzverzerrtem Gesicht den Knöchel. Paderborn’s Bilbija is de moeite waard om te kennen met een truc om te hinten in dat hacken. Für Wirtz is het spelspel. Er is duidelijk zicht op de Schmerzen vom Platz, wat zowel in de Betreuern als in de Cabin tot uiting komt.

Dort staat al 20 jaar bekend als sofort untersucht. Dan het licht entwarnung von Bayer nach der Pause: Wirtz hat einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk.

Sinds de Bundesliga-Partie am Sonntag (15.30 uur) in Stuttgart is het niet duidelijk.

Die Szene: Bilbija (l.) erwischt Wirtz am Knöchel Foto: HEMEL

Zum Spiel: De Tables Führer van de Bundesliga heeft een Blitzstart. Na 12 minuten klinkt het in de kasten van Paderborner. Wer trift? Natürlich Victor Boniface (acht Liga-Tore) met de eerste Torschuss van de Partie.

Wirtz leitet slim nach Linksaußen auf Bayern-Leihgabe Stanišić weiter, der flankt punktgenau in de Strafraum, waar Bonifatius nur noch de Fußspitze achterhaalde muss. 1:0 voor de topfavorieten. Bonifatius zweiter Treffer in de lauweren van Wettbewerb.

En er is nog gelegenheid tot borrelen: in de 28e minuut wordt er na 14:00 uur gezellig gegeten! Frimpong legt een lange Flanke-wieder zurück in de Mitte, zie Palacios ab. Alles wordt gezegd over Paderborn-Keeper Boevink in dieser nicht unbedingt gut uus. De bal is niet onhaltbar. Twee dagen, twee dagen: Leverkusen is brutaal effectief!

Paderborn komt in de 83e minuut in de aanval van Sebastian Klaas. Maar Stürmer Patrik Schick heeft vier minuten schoppen met 3:1 voor de Leverkusener den Deckel drauf.