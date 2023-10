Beim BVB ist Youssoufa Moukokos Weg zum Tor derzeit versperrt, in der U21 geht der 18-Jährige aber weiterhin auf Rekordjagd. Beim 3:2 (1:1)-Sieg in Bulgarien erzielte er in seinem neunten Einsatz für den DFB-Nachwuchs die Tore neun zu elf. Mit diesem knappen Erfolg macht das Team von Trainer Di Salvo einen Schritt in Richtung Europameisterschaft.

Dank Torhüter Youssoufa Moukoko gelang der deutschen U21-Nationalmannschaft der nächste Sieg in der EM-Qualifikation und liegt auf Kurs für die Endrunde 2025. Nach dem 3:2 (1:1) in Sofia gegen Bulgarien setzte sich die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo durch Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führen sie ihre Qualifikationsgruppe an. Dreierpacker Moukoko (40./49./69. Minute) drehte die Partie für die deutschen U21-Fußballer, nachdem die Gastgeber durch Stanislaw Shopow (25.) in Führung gingen. Nikola Ilievs Treffer für Bulgarien (90.+3) kam zu spät.

Weiter geht es für die U21 im November mit Heimspielen gegen Estland und Polen. Das für kommenden Dienstag geplante U21-Spiel in Israel wurde nach dem Angriff der islamistischen Hamas verschoben. Wann es nachgeholt wird, ist noch unklar. Nur der erste Gruppensieger ist garantiert für das Turnier im nächsten Jahr in der Slowakei qualifiziert.

Di Salvo setzte gegen die tiefstehenden Bulgaren auf reichlich Offensivkraft. Der Trainer bot von Beginn an die Dortmunder Nationalspieler Moukoko und Karim Adeyemi, den Frankfurter Ansgar Knauff und den formstarken Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim an. „Er ist in Topform“, sagte Di Salvo bei ProSieben Maxx über Stürmer Beier, den er für das Spiel zum Kapitän ernannte. „Das ist Führung durch Leistung.“

Kurioser Fehler ebnet den Weg zum Sieg

Allerdings wehrten die Gastgeber die deutschen Angriffe meist souverän ab. Für den DFB-Nachwuchs war es zunächst schwierig, weiterzukommen. Bulgarien, das mit vier Punkten aus zwei Spielen stark in die Qualifikation gestartet war, verteidigte diszipliniert – und verließ sich auf den Konter. Der erste nennenswerte Durchbruch führte Mitte der ersten Halbzeit zum Erfolg. Deutschland verteidigte schlampig, Shopow schoss einen sehenswerten Schuss ins Eck und sorgte so für die umjubelte Führung.

Adeyemi und Moukoko, die beim 3:0-Sieg im Kosovo zu Beginn der EM-Qualifikation bereits zwei Mal getroffen hatten, hatten Mühe, ins Spiel zu kommen. Bei den wenigen guten Einzelaktionen war die DFB-Auswahl am Ende entweder zu harmlos oder verschwendete den Ball. Geholfen hat einmal mehr die individuelle Klasse von Moukoko, der sich durchsetzte und punktete.

Bei seinem zweiten Tor profitierte der Stürmer von einem Fehler des bulgarischen Torhüters Plamen Andreev, dessen Schuss von Moukoko durch seine Beine rollte. Die Führung kurz nach der Pause gab der deutschen Mannschaft Sicherheit, auch wenn die Abwehr gelegentlich ins Wanken geriet. Und Moukoko erzielte mit einem Kopfball sogar den dritten Treffer. Der 18-Jährige hat nun in neun U21-Einsätzen elf Tore erzielt. Der U21-Rekord liegt bei 18 Toren und wird von Pierre Littbarski gehalten.