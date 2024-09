Toni Kroos heeft het Handspel van Marc Cucurella sofort gedaan. Afbeelding: IMAGO/pepphoto

Voetbal

Volgen

Als er een Spaanse onderarm was, Toni Kroos das rühmende Carriereende wehrt hat. De ziel is erg blij en gelukkig in de zomer dus je kunt er wat tijd doorbrengen.

EM-Fourtel Finale in Duitsland en Spanje, Marc Cucurella verzorgt zijn eigen muziek van Jamal Musiala, van de hoogste kwaliteit ter wereld, en de verbindingen tussen de arm, Schiedsrichter Anthony Taylor en alles op Weitersplayen. Een van de eigen risico’s is dat de video-opname niet eens een feit is.

Koers voor het einde van de Verlängerung trifft Mikel Merino en vervolgens zijn Spaanse optreden en kracht van de Four-Tel Finale om Karrierespiel van Toni Kroos te laten zien. De Enttäuschung war riesig, der Aufschrei groß. Op de Montag, waar de Monate später, de UEFA de Spaanse Portal „Relevo“ laat zien, wordt de Fehlentscheidung eingeräumt.

„Nadat de nieuwe UEFA-richtlijnen sollte een handbal-kontakt, de enkele Torschuss verhindert, werden verder gestraft en in de meeste gevallen werden er straffen opgelegd“, luidt „Relevo“ in een bericht van de Europese Fußballverbands. Im Fall von Cucurella habe ein Spieler „de Torschuss met mijn arm gestopt, er is geen tijd na mijn Körper ist, wodurch daar zelf een vergrote hoed“. Dus: „Het spijt me, maar het spijt me.“

Toni Kroos reageert met humor op UEFA-competitie

Het feit dat u nu een absoluut resultaat heeft bereikt, heeft Toni Kroos voor uw plezier verzorgd.

„Je zult drie maanden durende generaties hebben, met de hulp van je hand zul je snel al je eigen schoonheid in je wetenschap hebben.“zei Kroos als co-commentator van de Icon League am Montag. „Das beruhigt mich ungemein. Aber danke, war nicht zo wichtig, gibt mi a goodes Gefühl.“

Voor de jonge Real-Madrid-Profi, vraag jezelf af: „Zou ik Europameister willen zijn tijdens mijn verblijf?“ De UEFA is een zeer gelukkige official best. „Ik ben glaube nicht“.

Lothar Matthäus won de wedstrijd na Uefa-Urteil los

Weniger locker nahm Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus das Urteil des Dachverbands hin. „Als het bemoedigend is, omdat de UEFA blij zal zijn, zal het een serieuze zaak zijn tijdens de oorlog – dan zullen we offenbar worden aangeklaagd“, zei Matthew over de „Picture“.

De vrouw van Marc Cucurella zorgt voor een erneute discussie over het handspiel en voor alles over de zonde van de videomakers. Wenn is een controleur voor de Entscheidung auf dem Feld gibt, deze aber in zo duidelijke Fehleinschätzungen nicht gemacht wird, brauche es diese auch nicht, dus die Einschätzung velder Beobachter:innen.