Beim DFB scheint die Suche nach einem Bundestrainer zu Ende zu gehen. Der Verband lädt an diesem Freitag (12 Uhr) zu einer Pressekonferenz unter dem Thema „DFB-Medieninformationen für Bundestrainer“ ein. Offiziell sollen bei der Veranstaltung die Ergebnisse von Gremiensitzungen vorgestellt werden – auch die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG treffen sich am Freitag zu einer regulären Sitzung. Das Thema legt nahe, dass auf der Pressekonferenz die Nachfolge des am 10. September entlassenen Bundestrainers Hansi Flick vorgestellt wird. Die Zustimmung der Gremien ist formelle Voraussetzung für die Ernennung eines neuen Bundestrainers.

Als Spitzenkandidat für das Amt hat sich in den vergangenen Tagen Julian Nagelsmann herauskristallisiert. Der DFB soll sich mit dem 36-Jährigen befassen Bild Und Kicker grundsätzlich einverstanden. Demnach wird Nagelsmann, der im März dieses Jahres Thomas Tuchel beim FC Bayern ablöste, die Nationalmannschaft zunächst bis einschließlich der Heim-EM im Sommer 2024 übernehmen. Sport1 berichtete am Donnerstag von einer „endgültigen“ Einigung über die Zusammenarbeit. Informationen des Portals zufolge soll die Entscheidung für den neuen Bundestrainer am Freitag bekannt gegeben werden.

Flick musste sein Amt nach der 1:4-Niederlage gegen Japan am 9. September in Wolfsburg niederlegen. Es war die dritte Niederlage in Folge unter der Leitung des 58-Jährigen, der 2021 vom FC Bayern zum DFB zurückgekehrt war. Beim 2:1-Sieg gegen Frankreich in Dortmund drei Tage nach der Niederlage gegen Japan berichtete der DFB-Sport Direktor Rudi Völler betreute interimistisch die Nationalmannschaft.

Flick war jahrelang Assistent seines Vorgängers Joachim Löw, gemeinsam führten sie das DFB-Team 2014 in Brasilien zum vierten WM-Titel. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar Ende vergangenen Jahres war Flick ausgefallen eine nachhaltige Wende herbeizuführen.