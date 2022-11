DFB-Kader zur WM: Bekanntgabe des DFB-Kaders bei der WM in Katar

Die 22. Weltmeisterschaft findet ab dem 20. November in Katar statt. Hansi Flick gibt am Donnerstag den DFB-Kader bekannt. Marco Reus bricht das Training ab. Christoph Kramer stellt gegen Katar Fragen an die Nationalmannschaft. Alle News zur WM hier im Ticker.

Die ZDF-Dokumentation „Geheimsache Qatar“ rückt 2013 zwei Rolex-Uhren ins Rampenlicht, die der Zoll im Gepäck von Karl-Heinz Rummenigge fand Gegenteil nach seiner Forschung.

Sebastian Vettel spricht darüber, warum er 2019 bei Ferrari abgehängt wurde und wie diese Zeit zu seinem Karriereende beigetragen hat. „Zwei Jahre hintereinander so viel Energie aufgewendet, auch mental, und dann ins Leere gelaufen, kamen Zweifel auf: Geht das noch?“

Das könnte Sie auch interessieren:

Zwischen Prime Day und Black Friday liegt immer ein Singles Day. Am 11. November findet das große Schnäppchen-Event statt und schon jetzt gibt es spannende Angebote zu entdecken. Wir haben uns für Sie bei Amazon, Media Markt und Co. umgesehen.