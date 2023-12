DFB-Frauen schlagen Denemarken en wahren Olympia-Chance

Status: 01.12.2023 23:37 Uhr

Willensleistung im Nations-League-Showdown, der Olympia-Traum lebt: De Duitse voetballers hebben een kans om te wachten op de grote ziel van Parijs 2024.

De ploeg van Interim Bundestrainer Horst is succesvol in de eigen ploeg in Rostock met Denemarken in 3:0 (2:0) en kan volgend seizoen in het zomerseizoen verder.

„Deze Mädels zijn blij met hun omgeving, ze zijn altijd blij en zijn er blij mee“, Zeg Hrubesch nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon.

5. Groepsspeltag

Pfeil gelijk

Zum Live-ticker: Deutschland – Denemarken

Pfeil gelijk

Popp als Webbereiterin

Alexandra Popp (14. Minuut), Marina Hegering (25.) en Klara Bühl (90.+3) treden op voor de Vize-Europameisterinnen, die optreden na Punkten met Dänemark gleichzogen (12), de directe Duell gewannen en voor de Weiterkommen als Neuer Spitzenreiter nun ihr Schicksal in der eigenen Hand haben.

A Siege in abschließenden Speel tegen Wales am Dienstag (19.30 uur/Livestream en Live-Ticker op sportschau.de) reicht in Fernduell. Nu kunnen de groepen met één of twee Europese Tickets voor Olympiacompetities deelnemen aan het Eindtoernooi van de Nations League in februari.

Hrubesch had een hekel aan Abwarten verboten

Na 0:2 in de Hinspiel-oorlog voor de Hrubesch sterft de Marschroute voor het Duell met de Däninnen trotz der Prekären Ausgangslage gewesen. „Als je sterk bent, zou je gelukkig zijn, wij zouden blij zijn, je zou langs de plek komen“ hatte der 72-Jährige beton.

En de DFB-Elf na de Coach bei Wort. Lieve mensen van Popp und Co. die in het huis woonden voor 19.180 mensen die het huis rechtstreeks kochten en bissig gingen in de Zweikämpfe. Ondertussen werd de bal geleid door het tempo, werden de aanvallende inspanningen door de hoofdstad behaald met het prestatiedoel per kop, en het resultaat was dat er weinig ruimte overblijft onder erhöhte.

Frohms-Comeback nach Gehirnerschütterung

Im Tor vertraute Hrubesch wieder auf Merle Frohms, die nach überstandener Gehirnerschütterung zurückkehrte. De doelman kreeg in de eerste minuten weinig commando, maar die Däninnen waren altijd beter in de wedstrijd. Het is belangrijk om meer informatie te hebben en te reageren op anderen na een kort bezoek aan de blitzschnell van Sanne Troelsgaard (30.).

Maar als Duitsland sterker zou zijn, zou het altijd mogelijk blijven om de nationale strijdkrachten vast te houden. Auch nach der Pause ließ der Gastgeber, non met Debütantin Elisa Senß auf dem Feld, nicht nach. Sydney Lohmann (51.) en Hegering (59.) genoten van hun bezoek, maar de Schüsse verliep voorspoedig.

Denemarken-offensief gedurende de oorlog

Terwijl we de DFB-Elf de Däninnen tief in hun eigen helft laten zien, zal het een ander verhaal worden. Von Dänemark kon slechts een paar keer aanvallen en wij konden de situatie het hoofd bieden, omdat de Duitse verdediging belangrijk zou zijn. Ik heb veel geschreven over Frederikke Thögersen (62.), in Duitsland, zoals de weg te gaan, maar kan misschien wel genieten van de avond van de show.