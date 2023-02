RV: Sophia Kleinherne – Die Frankfurterin hat nach der Verletzung von Giulia Gwinn gute Chancen auf one Stammplatz auf der Rechten Abwehrseite. Mits deze Leistung tegen Schweden konnte die 22-jaarlijkse zufrieden sein, auch wenn sie offensive kaum Impulse setzte. Als kerngeschäft, der Abwehrarbeit, zou Kleinherne zo überzeugen zijn. 6/10

RIV: Kathrin Hendrik – Wie schon bei der EM bildete Hendrich gemeinsam mit Marina Hegering en stabiele Innenverteidiger-Duo. Die 30-jaren kunnen worden gebruikt om te merken dat ze Fehler zijn. Dat DFB-Elf trots was op de Zweedse Überlegenheit nicht als Verlierer vom Platz, lag nicht nur an Frohms, sondern auch an der Klasse im Abwehrzentrum. 7/10

LIV: Marina Hegering – Das schließt Marina Hegering met een. Hegering unterlief mit one Fehlpass im Spielaufbau (30.) Leeglicht een kleine fauxpas, der volgende vervolgingen. Davon zei dat 32 jaar een konzentrierte Vorstellung was. 7/10

LV: Felicitas Rauch – Rauch hatte ihre linke Seite mehr schlecht as right im Griff. Außerdem leistete sich die Wolfsburgerin nach sieben Minuten one katastrophhalen Fehlpass, den Merle Frohms gerade noch dus ausbügeln konnte. Im Angriffsspiel bleeb Rauch ebenfalls blass. 5/10

ZM: Sara Dabritz – Däbritz staat na een lange Knieverletzung direkt wieder in der Startformation, knüpfte aber and ihre enttäuschenden Auftritte bei der EM an. Black ging der gefährlichste deutsche Torabschluss auf das Konto der 28-Jährigen (Ein Distanzschuss, knappe rechtse vorbei/25.). Insgesamt agierte Däbritz aber zu fahrig en zu unentschlossen. Für eine Führungsspielerin war das viel zo weinig. 5/10

ZM: Lina Magull – Dasselbe verguld voor Lina Magull. Die Kapitänin des FC Bayern komt in Dieser Saison nicht in Tritt. Auch tegen Schweden afhankelijk van de Duitse Dortmunderin wenig, einzig ein Schüsschen in der 55. Minute war zu vermerk. Nach gut een stomme van Magull ausgewechselt. 5/10

RA: Svenja Huth – Dass Svenja Huth heeft een aanval op de verzeichnen hatte, lag sicher auch an der harmlosen deutschen Spielanlage. Der DFB-Elf volgens es kaum, den Ball in der Schwedischen Hälfte zu halten. Gerade in einem Spiel wie diesem wären die Flügelspielerinnen aber gefordert, mit dem ein of others Dribbling für Gefahr zu sorgen… 4/10

RM: Klara Buhl – Klara Bühl zei sich in dieser Hinsicht tatkräftiger, blieb jedoch ebenfalls glücklos. Das Spiel der 22-Jährigen war von vallen een fachen technisch Fehlern gekrägt. Nach 72 Minuten moet voor Jule Brand weichen zijn. 4/10

Lea Schüller (66. bont Magull) – Die Bayern-Angreiferin ereilte dasselbe Schicksal wie Alexandra Popp: De kamam die zich bezighield met spelen en konnte deshalb keine Akzente setzen. Ohne Bewertung

Laura Freigang (72. voor Kleinherne) – Freigang blieb ebenso blass wie die gesamte deutsche Offensive. Voor Janogys Großchance (81.) speelde de Frankfurter in een Fehlpass. Ohne Bewertung



Jule Brand (72. voor Merk) – Die 20-jaarlijkse blieb ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung

Tabea Wassmuth (82. bont Huth) – Dasselbe verguld voor Tabea Wassmuth. Ohne Bewertung

Janina Minge (82. voor Däbritz) – Die Freiburger in feierte ihr DFB-Debüt. Als ze Rolfö in der 89. Minuten vielen zo licht als Kopfball kommen ließ, hätte sie beinahe die Niederlage verschuldet. Ohne Bewertung