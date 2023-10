Der Beginn einer möglicherweise neuen Ära war ein Erfolg. Im ersten Testspiel der Amerika-Reise besiegte das DFB-Team die USA mit 3:1. Julian Nagelsmann kann sich bei seinem ersten Auftritt als Bundestrainer über einen Sieg freuen.

Auch die Zuschauer und Fans staunten über das Geschehen Das DFB-Team vor allem in der zweiten Hälfte. Irgendwie war lange Zeit alles vermisst worden, was die Nationalmannschaft in Connecticut auf den Rasen zauberte.

DFB: Antwort nach Fehlstart

Zunächst schien es, als hätte auch Nagelsmann keine Wirkung erzielen können. Natürlich hat die Nationalmannschaft im ersten Spiel nach Hansi Flick gegen Frankreich gewonnen. Und doch war allen klar, dass es nach zahlreichen Rückschlägen erst wieder zu neuer Euphorie kommen würde.

Und so waren sie im Spiel gegen die USA im Nachteil. Deutschland machte großen Druck – und wurde dafür bestraft. Der blitzschnelle Christian Pulisic überholte bei einem Konter die gesamte Abwehr und schoss wunderbar zum 1:0.

Unter Flick erlebte der DFB zuletzt eine Flaute. Das Team wirkte blutleer, einfallslos und verunsichert. Dies führte zu einigen Niederlagen. Unter Nagelmann, der es schaffte, den Schalter umzulegen, war das anders.

Starke 2. Hälfte

Das Team reagierte schnell auf den Rückstand. Ilkay Gündogan traf nach einem Solo von Leroy Sane zum 1:1. Doch es war die Leistung in der zweiten Halbzeit, die Fans und Zuschauer in Staunen versetzte. Weil Deutschland über 45 Minuten lang dominant und kontrolliert wirkte. Die Amerikaner hatten kaum noch Chancen.

Daraus resultierten die beiden weiteren Tore des Abends. Zunächst schloss Niclas Füllkrug nach Vorlage von Robin Gosens alleine vor dem gegnerischen Keeper erfolgreich ab. Wenige Minuten später erhöhte Jamal Musiala nach Vorlage von Füllkrug den Punktestand.

DFB: Lobende Worte der Fans

Und so gab es zum ersten Mal seit langem wieder fast durchweg positive Reaktionen auf einen Nationalmannschaftsauftritt. „Nach all dem Mist ist es wirklich schön zu sehen, dass die deutsche Mannschaft so gerne spielt“, sagte ein Zuschauer. „Dadurch macht die Nationalmannschaft wieder Spaß“, schrieb ein anderer.