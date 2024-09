Der DFB will das nächste Großturnier nach Deutschland holen. Der Verband bewirbt sich um die Austragung der Frauen-Europameisterschaft 2029. Das gab er am Freitag bekannt.

An dem Turnier nehmen 16 Mannschaften in 31 Begegnungen teil. Die Spiele werden voraussichtlich zwischen Juni und Juli ausgetragen. Zweimal fand die Europameisterschaft der Frauen bereits in Deutschland statt. Bei den Turnieren 1989 und 2001 holte das DFB-Team jeweils den Pokal.