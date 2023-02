Weet je nog, vroeger? Wanneer AI-tools zoals Dall-E en Stable Diffusion uw korte tekstprompts in digitale kunst veranderden? Dat is zo 2022…

Maak kennis met Frida, een AI-gestuurde robot van de Carnegie Mellon University die je aanwijzingen omzet in fysieke schilderijen, compleet met gedurfde penseelstreken in verschillende technieken. Misschien wel het meest opvallende is dat de bot tijdens het schilderen van koers kan veranderen om de iteratieve aard van het maken van kunst na te bootsen.

“Het zal werken met zijn mislukkingen en het zal zijn doelen veranderen”, zegt Peter Schaldenbrand, een Ph.D. student aan de CMU’s School of Computer Science en een van de makers van de robot, zei in een video die het project beschrijft.

Frida wil de kruising van robots en creativiteit verkennen, zegt het team, dat zijn onderzoekspaper in mei presenteert op de IEEE International Conference on Robotics and Automation in Londen. Robots hebben al eerder kunst geproduceerd en zelfs tentoongesteld. Maar Frida is speciaal ontworpen om met mensen samen te werken met behulp van dezelfde soort generatieve intelligentie die experimentele tools zoals de AI-chatbot ChatGPT aanstuurt.

Frida staat voor Framework and Robotics Initiative for Developing Arts, maar het deelt ook een naam met de beroemde schilder Frida Kahlo. De kant-en-klare machine, gevonden in een kelder, lijkt echter in niets op Kahlo of een ander mens. Voorlopig is het gewoon een robotarm met een verfkwast erop, een configuratie die benadrukt dat het team volhoudt dat Frida een “robotschildersysteem is, geen artiest”.

“Frida genereert niet de ideeën om te communiceren,” zei Schaldenbrand. Dat is waar mensen binnenkomen, doelen voor Frida communiceren met tekstinvoer. Ze kunnen de botafbeeldingen ook laten zien in een stijl die ze leuk vinden of zelfs flitsfoto’s die ze als schilderij willen zien. De onderzoekers spelen zelfs met audioprompts (ze speelden ABBA’s nummer Dancing Queen, een uitstekende keuze, en vroegen Frida om het te schilderen). Frida suggereert geschikte verfkleuren op het scherm, waarna mensen het mengen in het palet van de robot.

“Frida kan iemand helpen die fysieke barrières ervaart bij het maken van beeldende kunst,” vertelde Schaldenbrand me. “Frida kan ook mensen helpen die geen tijd hebben om zich met kunst bezig te houden, omdat het een aantal vervelende elementen kan automatiseren. We gaan nu verder en werken samen met mensen om de mogelijkheden van Frida te bekijken.”

Frida zal waarschijnlijk nooit de bekendheid van zijn naamgenoot bereiken, maar een aantal indrukwekkende vaardigheden onderscheiden hem van andere kunstzinnige robots, wiens invoerafbeeldingen over het algemeen overeenkomen met hun uiteindelijke doel. Het creëren van kunst is een dynamisch proces dat voortdurend evolueert, en na het plannen van het traject in een gesimuleerde omgeving, gebruikt Frida machine learning om in realtime te evalueren en vooruitgang te boeken. De robot doet zijn planning, zoals CMU-roboticaprofessor James McCann in de video opmerkt, “in een ruimte van betekenis in plaats van een ruimte van output.”

Frida stelt precisie niet op prijs, zoals de meeste robots, en kan bijvoorbeeld een “fout” zoals een verdwaalde verfvlek in het eindproduct opnemen. Elk schilderij duurt uren om te voltooien en de resultaten zijn vaak grillig en levendig kleurrijk.

“Er is een schilderij van een kikkerballerina waarvan ik denk dat het heel mooi is geworden,” zei Schaldenbrand. “Het is echt gek en leuk, en ik denk dat de verrassing van wat Frida genereerde op basis van mijn input erg leuk was om te zien.”

Om hun meerdere AI-componenten te trainen, voerde het team actuele nieuwskoppen in en trainde ze verder op afbeeldingen en tekst die representatief zijn voor verschillende culturen om Amerikaanse of westerse vooringenomenheid te vermijden.

De rol van AI bij het genereren van beeldende kunst, het componeren van liedjes en zelfs het schrijven van poëzie en filmscripts zorgt voor opwinding, maar roept ook ethische en auteursrechtelijke bezwaren op bij artiesten en advocaten. AI-kunst ontstaat niet in een vacuüm. Het werkt door bestaande kunst die door mensen is gemaakt te absorberen en te reconstrueren. Zullen die mensen – echte grafische ontwerpers, illustratoren, componisten en fotografen – naarmate machinaal gemaakte kunst verbetert, zonder werk komen te zitten?

Sommige kunstenaars met wie ik heb gesproken, beschrijven dat ze zich zenuwachtig voelen over de complexe vragen die AI-kunst oproept. Anderen – zoals Steve Coulson, een fervent stripfan die schreef een stripreeks volledig getekend door Midjourney — omarmen wat zij beschouwen als een onvermijdelijke verschuiving. De striptekenaars waar Coulson al lang van houdt “hebben oog voor dramatische compositie en dynamische vertelling waarvan ik sterk betwijfel of machinaal leren zal kunnen evenaren”, zegt Coulson. “Maar als visualisatietool voor niet-artiesten zoals ikzelf is het ontzettend leuk.”

De uitvinders van Frida delen een soortgelijk perspectief.

De gewapende bot, zegt het onderzoeksrapport, “is een robotica-initiatief om menselijke creativiteit te bevorderen, in plaats van deze te vervangen, door mensen intuïtieve manieren te bieden om hun ideeën uit te drukken met behulp van natuurlijke taal of voorbeeldafbeeldingen.”

