iFLY Hardside Bagage beoordelingen

Een klant was opgetogen: “Dit is waarschijnlijk de beste koffer die ik ooit heb gehad! Hij is licht, duurzaam en perfect voor zakenreizen. Ik was twee weken van huis en kon er alles in kwijt wat ik nodig had… en het was ruim onder de gewichtslimiet van 50 lb!”

Een ander legde uit: “Ik reis al meer dan 20 jaar 100% van de tijd als vrijwillige leraar over de hele wereld. De iFly-koffers zijn de beste die ik ooit heb gebruikt. Luchtvaartmaatschappijen zijn notoir ruw met bagage, maar mijn iFly-koffers komen consequent terug van reismisbruik. De ritsen van binnen en van buiten zijn betrouwbaar en sterk.”

Iemand legde uit: “Toen ik besloot om nieuwe bagage te kopen, heb ik waarschijnlijk in 15 winkels gekeken en constant online. IFly is een goede prijs, gemakkelijk door de luchthaven te rollen en er past veel kleding in. Het enige probleem dat ik had was de kleur kiezen.”

Een fan van de koffer gutste: “Beste bagage die ik ooit heb gehad! Ik heb het trio gekocht en laat me je vertellen… beste beslissing die ik ooit heb genomen! Ik hou ervan hoe eenvoudig het is. De wielen zijn zo soepel en gemakkelijk om rechtop/zijwaarts te trekken. De moeilijkste beslissing bij het kopen van deze bagage was beslissen welke kleur ik wilde lol. De garantie van 10 jaar is een pluspunt, maar ik heb het gevoel dat dit veel langer meegaat. Ik krijg er altijd complimenten over en mensen zijn geschokt als ik ze vertel hoe betaalbaar het is. Ik heb veel vrienden gehad die het trio kochten op mijn aanbeveling en ze zijn er ook dol op. Als je overweegt om te kopen, doe het dan gewoon… je zult er geen spijt van krijgen!”

“Fantastische bagage! Ik heb er twee gekocht en beide voelden erg stevig aan, zelfs op ruige oppervlakken. Relatief licht in gewicht en zeer ruim. Ik kocht deze nadat ik duurdere merken had bekeken en ik ben blij dat ik voor het merk iFly ben gegaan. Ze zijn een zeer goede alternatief voor veel duurdere hardside-bagage. Ik zal zeker ook de kleinere handbagageversies kopen”, schreef een klant.

Iemand verklaarde: “HOUD van deze koffers! Ik reis heel veel voor mijn werk – vlieg maandelijks. Ik kocht oorspronkelijk op het laatste moment een kleine grijze iFly hardshell handbagage voor een zakenreis. Ik vond het geweldig hoe gemakkelijk het was om te rollen, de verschillende compartimenten, de duurzaamheid van de harde schaal, en wat was hij licht! Na mijn reis gaf ik die aan mijn man en ik kocht deze 3-delige roségouden set! Love love love it!”

Een andere klant spoorde aan: “Stop met het lezen van recensies en koop ze – ze zijn geweldig! Snel de kleinste tas gekocht vlak voor een reis en werd er verliefd op. Makkelijk aan te trekken, ik ben dol op de harde schaal en besloot dat ik de 3-delige roségouden tas nodig had set. Dus gaf ik de kleine aan mijn man en ik kreeg de 3-delige set. Makkelijk te herkennen in de bagageband en licht van gewicht. HOU VAN deze koffers!”

