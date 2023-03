Zoals het gebeurt5:59Vrouwen uit Texas zeggen dat het abortusverbod van de staat hun leven op het spel heeft gezet, dus klagen ze nu aan

Amanda Zurawski bracht drie dagen op de intensive care door, wachtend op een levensreddende abortus.

De vrouw uit Texas was 17 weken zwanger toen ze een aandoening ontwikkelde die cervicale insufficiëntie wordt genoemd en voortijdig verwijdde. Haar doktoren vertelden haar dat het verlies van haar foetus ‘onvermijdelijk’ was.

Maar ze vertelden haar dat ze volgens de wet van Texas geen abortus konden plegen terwijl het foetale hart nog klopte. In plaats daarvan moest Zurawski drie dagen wachten – opgesloten in wat ze een “bizarre en vermijdbare hel” noemde – totdat ze bloedvergiftiging kreeg. Pas toen grepen ze in.

“Ik kan het trauma en de wanhoop die gepaard gaan met wachten om je eigen leven, het leven van je kind of beide te verliezen, niet adequaat onder woorden brengen”, zei Zurawski deze week tegen verslaggevers op een persconferentie.

Zurawski is een van de vijf patiënten in Texas, evenals twee artsen, die de staat aanklagen wegens het verbod op abortus – een van de strengste in het land sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar het grondwettelijke recht op abortus vernietigde.

Gevraagd naar commentaar over de rechtszaak, zei een woordvoerder van de procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, de hoogste juridische ambtenaar van de staat, in een e-mail dat hij “er alles aan doet om moeders, gezinnen en ongeboren kinderen te beschermen, en hij zal doorgaan om de wetten te verdedigen en te handhaven die naar behoren zijn uitgevaardigd door de wetgevende macht van Texas.”

‘Artsen zijn bang’

Texas staat, net als de meeste van de 13 staten met een abortusverbod, een uitzondering toe om het leven van de moeder te beschermen.

Maar de rechtszaak beweert dat de wet vaag is geformuleerd en dat artsen niet zeker weten wanneer het OK is om in te grijpen. Als gevolg hiervan houden ze zich in, zelfs als ze het erover eens zijn dat abortus de juiste medische handelwijze is.

“Artsen zijn bang”, zei advocaat Marc Hearron Zoals het gebeurt gastheer Nil Koksal.

“Als ze een abortus hebben gepleegd in omstandigheden waarin een openbare aanklager, een jury of overheidsfunctionarissen vinden dat ze de abortus niet hadden moeten plegen, kunnen ze tot 99 jaar gevangenisstraf en honderdduizenden dollars aan boetes krijgen en kunnen ze hun straf verliezen.” medische vergunning.”

Er gaat iemand sterven als gevolg van deze abortusverboden. – Marc Hearron, Centrum voor reproductieve rechten

Hearron is de senior counsel bij het Center for Reproductive Rights, dat juridische vertegenwoordiging biedt aan eisers.

“Wat we vragen is dat de rechtbank artsen discretie geeft, zodat zij, in overleg met hun patiënten, erop kunnen vertrouwen dat ze niet vervolgd zullen worden voor het verstrekken van abortusgezondheidszorg,” zei hij.

“Amanda Zurawski en de andere eisers die dapper naar voren kwamen om deze rechtszaak aan te spannen om de staat Texas ter verantwoording te roepen, zijn slechts het topje van de ijsberg.

“Iemand gaat dood als gevolg van deze abortusverboden.”

Aanklager Anna Zargarian zegt dat ze van Texas naar Colorado is gevlogen om een ​​abortus te ondergaan nadat haar vliezen voortijdig waren gebroken. Doktoren vertelden haar dat ze gevaarlijk ziek kon worden en dat de foetus het waarschijnlijk niet zou overleven. (Sara Diggins/Austin American-Statesman/The Associated Press)

De andere vier patiënten in de rechtszaak – Ashley Brandt, Lauren Hall, Lauren Miller en Anna Zargarian – zeggen dat ze de staat moesten verlaten om medische zorg te krijgen voor zwangerschapsgerelateerde complicaties nadat artsen abortussen hadden aanbevolen.

“Een toch al extreem moeilijke situatie had een extra laag trauma vanwege medische beslissingen die werden genomen door wetgevers en politici – en niet door mij of op basis van de beste medische praktijken”, zei Zargarian op een persconferentie.

Hearron merkte op dat Zargarian en de andere eisers het geluk hadden over de middelen te beschikken die nodig waren om medische zorg in een andere staat te zoeken.

“Er zijn patiënten die die middelen niet hebben”, zei hij.

Een onzekere toekomst

Zurawski zegt dat ze 18 weken vruchtbaarheidsbehandeling onderging voordat ze uiteindelijk zwanger werd. Ze had al een naam voor haar baby uitgekozen: Willow.

Nu, vanwege de infecties die ze opliep tijdens het wachten op zorg, is het onduidelijk of ze weer zwanger kan worden.

“Ze wil niets liever dan kinderen kunnen krijgen. En dit was haar eerste zwangerschap. En als gevolg van het abortusverbod zal ze dat in de toekomst misschien niet meer kunnen”, zei Hearron.

Verder zegt Hearron dat alle vijf de vrouwen medisch zijn hersteld – “maar het is zeker niet dankzij de Texaanse politici die hun leven in gevaar hebben gebracht”, zei hij.