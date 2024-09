Na de Ernte is voor de Ernte. Dit betekent dat de Monat bijzonder deutlich is, vanwege de frisse lucht en het frisse water, de Knoblauch zal bedekt zijn en de Winter Postelein zal tevreden zijn.

In de vriendelijkheid van de vollere bloemen, zo’n grote liefde voor tuinieren en tuinvrienden tijdens hun verblijf, met de zorg voor hun tulpen en de zorg die ze ontvangen. Dank u voor uw dankbaarheid en dankbaarheid voor de tijd die u besteedt aan uw zorg, u zult dankbaar zijn voor de zegeningen die u hebt met uw geliefden voor het volgende seizoen en de kruiden voor het fruit uit uw tuin.

Dit jaar is ideaal voor het ontwerp van bouwwerkzaamheden. Falls U kunt genieten van het verse fruit van de bomen, en u zult in staat zijn om te genieten van het verse fruit in het eerste jaar van school: u kunt ook wat verse groenten van de kruiden proberen. In mijn ideale herfst hoeft u zich nooit zorgen te maken over het plezier, zonder dat u van uw vakantie met uw huis kunt genieten.

Waldreben planten

Deze onder hun botanische namen Clematis bekend Waldrebe verguld als standesgemäße Begleiterin für Rosen. Zelfbewuste kracht is ook een geweldige solo figuur. Het mooie en robuuste bergbos (Clematis montana) is prachtig in het voorjaar, met zijn prachtige bloemen en bloemen in april. Italiaanse Waldreben (Clematis viticella) bloeien in de hoogzomer en met hun prachtige hybride soorten zoals Nelly Moser, die vaak genieten van de prachtige bloemen van de zon.

Ein Standort, an dem der Austrieb der Clematis beschattet ist, während die Triebe in Richtung Sonne wachsen, schreeuwt als ideaal. Jetzt is de beste Pflanzzeit. Bron: Pixabay

Onafhankelijk van de gewählten Kunst en Soort is de erzeit hchsaison für die Pflanzung. Een situatie waarin de omgeving van de Clematis wordt geschat, waar de Triebe in de richting van de zon kan worden waargenomen, is ideaal: Lichtere Schatten in de Oost- of in de West-Oriëntatie. Overweeg ook: één klimheuvel, één van de drie om erop te kunnen wachten.

Set winterstekkers

De bloemen van tulpen, narcissen en andere bloemen worden in de tuin gekweekt. Als u het niet zeker weet, kan dit zijn gedaan tijdens de eerste helft van oktober en keukenactiviteiten. Geeignetes Pflanzgut wordt verzorgd onder de behandeling „Wintersteckzwiebel“. Sorteren, zoals Rote Winter sind so erhältlich zoals die gele Shakespeare of die witte Snowball.

Weniger merkte op: Küchenzwiebeln zou in de eerste helft van oktober kunnen worden geserveerd. Bron: Pixabay

Der Vorteil: Wer derzeit pflanzt, kannächsten Saison früher – bei gunstiger Witterung schon ab Mai – ernten. Wintertaarten zijn gemaakt om er geweldig uit te zien en zijn perfect voor degenen die genieten van de frisheid van hun kleding: ze kunnen brauchen met het best mogelijke resultaat. De sieraden van de verpakking staan ​​op de verpakking, voor de meeste plekken is de Zentimeter een betere richtwaarde.

Laat de Himalaya denken

Sorteer de warmte met Aroma Queen of Autumn Bliss als je er niet meer bent. We waren blij om te genieten van het leven van de zomer en van de vorst, maar genieten van het beste in het bos. Deze tragedies sorteren is het gevolg van de zomerse sortering en de vlucht van een enkele Platz in een humushaltigen Boden-wohl. Deze Stöcke werden in 30 dagen opgeslagen en goed verzorgd.

Wintergreen Stauden gebruik

Kahle Staudenbeete is in de bevorstehenden Vegetationsruhe ganz normal: Funkien en Flammenblumen showen – ebenso wie de meeste anderen Stauden – in der calten Jahreszeit spurlos zwunden zu sein. Ik zou graag een duidelijker zicht hebben op de items en de Pflanze zal in de toekomst aanwezig zijn.

Einige Staudenarten arehalten ihr Blattwerk alldingen auch in de kalme Jahreszeit en können jetzt von Hobbygärtnerninnen und Hobbygärtnern gepflanzt waren: De diverse Vertreter der Lenzrosen (Helleborus × Orientalis) gehoord, evenals die Elfenblume der Sorte Frohnleiten (Epimedium × perralchicum). U kunt zich als Bodendecker laten verwennen en beschikt over een grote verscheidenheid aan prachtige bloemen, inclusief uw eigen tekst. Ook zijn ze niet gerelateerd aan de aard van de Lilientraube (Liriope muscari): met langblijvende bloemen lijken ze optisch op gras, doorgebracht in de groenblauwe bloemen die kleine pareltjes produceren.

