Als je denkt dat alle panty’s hetzelfde zijn, denk dan nog eens goed na en bekijk enkele van deze 5-sterrenrecensies.

No-nonsense super-ondoorzichtige Control-Top panty beoordelingen

Een klant verklaarde: “Beste panty’s voor elke prijs. Dit zijn mijn heilige graal-panty’s. Als ze in meer kleuren zouden komen, zou ik ze kopen. Ze zijn comfortabel, zijdeachtig, zakken niet. Beste tailleband die er is. Ik geef 10 keer uit meer over andere merken, maar deze zijn beter. ZEER hoge kwaliteit. Maak ze in meer kleuren alstublieft!!!!!”

Een ander was opgetogen: “Geobsedeerd! Deze heb je nodig. Deze meisjes zijn PERFECT! De controletop is goed gemaakt, want hij is perfect voor mijn 5’7-frame. Uitstekende kwaliteit – raad deze ten zeerste aan!”

Iemand strompelde: “Wonderpanty’s !! Eerste keer in JAREN panty’s uitproberen. Ze scheurden altijd, wat altijd vervelend is. Ik heb een ronde 14-16 zandlopermaat en kocht XL. Ik ben geschokt dat de pasvorm een ​​beetje groot is. Niet ze klagen zelfs over mijn buik. Ze zijn perfect voor herfst/winter met jurken! Ik voel me zelfverzekerd, stijlvol en comfortabel. Score!!”

Een Amazon-shopper legde uit: “Ik heb altijd gezocht naar kousen die niet liepen, goed pasten en niet te doorschijnend waren. Deze waren absoluut 10/10 in elke categorie. Ik heb ze meerdere keren gedragen en gewassen en ze hebben nog steeds geweldige kwaliteit en leven voor hen.”

Iemand recenseerde: “Magisch een update van old school panty’s!!! Dit product past perfect en past zich automatisch aan op basis van de buitentemperatuur voor jouw perfecte comfortniveau. Leuk!!!”

“Dit zijn geweldige panty’s. Ik geef de voorkeur aan panty’s boven panty’s omdat ze meestal langer meegaan, comfortabeler zijn en warmer zijn. Ik heb deze meerdere keren gedragen en gewassen. Nog geen runs! Ze voegen een extra laag warmte toe met rokken / jurken in de winter. Ik heb maar één paar gekocht om ze uit te proberen, maar ben van plan er meer te kopen”, schreef een klant.