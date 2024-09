Voor weinig Stunden Power Maurice Dziwak (26) op Instagram Natuurlijk zal er altijd papa zijn. Laten we praten over hun huidige geluk – en hun vrienden zien in Reality-TV-Kollegen voor hun huidige kamp van Realitystars-Kandidaten en hun vrienden met Leandra. „Oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Ik ben zo blij – Tante Cecilia is blij“zegt sich etwa Maurits‚ BFF Cecilia Asoro entzückt, während Walentina Doronina (24) schrijft: ‚Nu het beste voor jou!‘

Auch Tim Toupet (52), met dem Maurits Lees in het Zomerhuis van de Sterren verder en geef commentaar: „Dat is de schoonheid en het lichte gewicht en het echte, het is een man in het leven waar je van kunt genieten. Alles is goed!“ „Oh Gott, wie schön! I’m gratuliere euch zwei! Everything Liebe und Gute für euer Babyglück“, gelukkig met Annemie Herren (61), während Garry Secret (20) tips: „Alles is een gelukkige wereld! Dat is een geweldige Löwenbaby!“

Ik haatte Mai Maurits Als je een sociale media-account hebt dat voor je openstaat, zal het je blij maken met je dunharige schoonheid. Twee Monate-vrienden van de ex van Ricarda Raatz (32) vertellen Fans, met hun vrienden en familie – en met het nieuws van hun terugkeer van hun vader en moeder: „Ik ben bij mijn eigen dierbaren. Wij zijn bereid te wachten en bij hen te wonen.“

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak en zijn vriend Leandra

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak en zijn vriend Leandra