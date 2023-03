De meesten van ons vallen in twee kampen: degenen die alles redden, met weinig tot geen organisatie, en degenen die er niet aan denken om een ​​back-up te maken van het werk totdat het ondenkbare gebeurt en we enkele van onze belangrijkste gegevens kwijtraken. Dit was een begrijpelijk probleem toen we niet altijd een flashdrive bij de hand hadden, maar met de opkomst van cloud opslagkunnen we een back-up van onze gegevens maken en overal toegang krijgen tot bestanden.

Op dit moment kun je bij StackSocial levenslang toegang krijgen tot maar liefst 10 TB cloudopslag voor slechts $ 100, waarmee je honderden bespaart in vergelijking met de gebruikelijke prijs. Deze aanbieding is alleen beschikbaar tot en met 18 maart, dus zorg ervoor dat u zich voor die tijd aanmeldt als u deze besparingen niet wilt missen.

Het vrijmaken van ruimte op uw schijf na elk groot project kan een gedoe zijn, en naar kantoor gaan om te ontdekken dat u uw externe opslag of USB-schijf thuis hebt gelaten, kan een nachtmerrie zijn als u een belangrijke vergadering of presentatie hebt. Daarom is investeren in een cloudopslagdienst zo handig. Met Degoo kunt u alles uploaden, van afbeeldingen, video’s en muziek tot software, bestanden en andere gegevens, en uw informatie veilig houden met 256-bits AES-codering.

Met Degoo heeft u toegang tot uw gegevens via uw telefoon, tablet of webbrowser. En veilig bestanden delen met vrienden of collega’s is ook eenvoudig. Een ding om op te merken is dat dit basisplan een limiet van 1 GB voor de bestandsgrootte heeft, maar er zijn extra functies beschikbaar via in-app-aankopen, waaronder een upgrade van de bestandsgrootte van 50 GB – wat de moeite waard kan zijn als je grote bestanden hebt bijhouden. Houd er rekening mee dat voor deze add-ons extra kosten gelden. Maar of u nu thuis, op kantoor of onderweg werkt, u hoeft zich geen zorgen te maken dat u bestanden kwijtraakt alleen omdat uw hardware uitvalt, en die gemoedsrust is de investering meer dan waard.

