Geschreven door Chelsea Lee, CNN

In de Noord-Indiase woestijnstad Jaisalmer, ook wel bekend als “De Gouden Stad” vanwege de gele zandstenen architectuur, kunnen de temperaturen in de zomer oplopen tot ongeveer 49 graden Celsius.

Hier zijn gebouwen al lang ontworpen om zich aan te passen aan de hitte, een traditie die de New Yorkse architect Diana Kellogg heeft gevolgd met haar werk aan de Rajkumari Ratnavati Girls’ School.

Het project, dat bedoeld is om vrouwen en meisjes mondiger te maken door middel van onderwijs in een regio waar het laagste alfabetiseringspercentage van vrouwen in India is, werd uitgevoerd in opdracht van CITTA, een Amerikaanse non-profitorganisatie die economische en onderwijsondersteuning biedt aan vrouwen in afgelegen en gemarginaliseerde gebieden. gemeenschappen. Het is de eerste stap in een driedelig architecturaal project dat ook een vrouwencoöperatief centrum en een tentoonstellingsruimte zal omvatten.

Volgens Kellogg, door Architectural Digest India uitgeroepen tot “Gebouw van het jaar” 2020, opende de milieuvriendelijke zandstenen school haar deuren in november 2021 en volgen momenteel 120 meisjes het curriculum.

Natuurlijke koeling

Het ontwerpen van een comfortabele leerruimte kan een uitdaging zijn in het hart van de Thar-woestijn, waar klimaatverandering droogteperiodes langer en intenser maakt. Kellogg, die meestal hoogwaardige woonprojecten ontwerpt, werd gemotiveerd door een reis naar Jaisalmer in 2014 en wilde dat het gebouw de hoop en veerkracht van de woestijn symboliseerde door aspecten van de traditionele Jaisalmer-architectuur samen te voegen met een modern ontwerp.

“Er zijn methoden om ruimtes te koelen die al eeuwenlang worden gebruikt. Wat ik deed, is ze samenvoegen in een combinatie die werkte,” zei Kellogg, eraan toevoegend dat de binnentemperatuur op school ongeveer 20-30 graden Fahrenheit lager is dan de buitenlucht .

Hoge plafonds en ramen helpen de opgesloten warmte in klaslokalen vrij te maken. Credit: Diana Kellogg-architecten

Voor de structuur koos ze voor plaatselijk geproduceerde zandsteen – een klimaatbestendig materiaal dat al lang wordt gebruikt voor gebouwen in het gebied, waaronder het Jaisalmer Fort, een deel van de stad waar een vierde van de bevolking woont en dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Erfgoedsite.

“Het is zo overvloedig in dit gebied. Het is heel redelijk (in prijs) en de extreem getalenteerde steenhouwers zijn gewoon tovenaars met de steen,” zei Kellogg. “Het houdt eigenlijk de hitte buiten en houdt ook de koelte ’s nachts buiten.”

Een van de traditionele technieken die Kellogg in het ontwerp heeft verwerkt, is het bekleden van de binnenmuren met kalkpleister, een poreus en natuurlijk verkoelend materiaal dat helpt bij het afvoeren van ingesloten vocht als gevolg van vocht. Geïnspireerd door andere gebouwen in de regio, installeerde ze ook een jali-muur – een zandstenen rooster dat de wind in staat stelt te versnellen in een fenomeen dat het venturi-effect wordt genoemd, waardoor de binnenplaats wordt gekoeld en tegelijkertijd schaduw tegen de zon wordt geboden. Hoge plafonds en ramen zorgen voor opstijgende warmte in klaslokalen, terwijl een overkapping met zonnepanelen zorgt voor schaduw en energie.

De structuur, die onder een hoek staat ten opzichte van de heersende winden, heeft een elliptische vorm, gekozen vanwege zijn vermogen om koele lucht op te vangen en te laten circuleren, maar ook vanwege zijn symbolische connotatie van vrouwelijkheid, passend bij de ethos van het project. Kellogg noemt het ‘een dikke, stevige knuffel’.

Een bovenaanzicht van de Rajkumari Ratnavati Girl’s School. Credit: Diana Kellogg-architecten

Comfort in duurzaamheid

Hoewel veel van de koeltechnieken die op de school worden gebruikt in principe elders kunnen worden toegepast, verschilt hun effectiviteit en duurzaamheid van locatie tot locatie, geeft Kellogg toe. Bepaalde windrichtingen en verschillende zandstenen zouden de temperatuur anders regelen dan de materialen die bijvoorbeeld in Jaisalmer worden gevonden en gebruikt.

Airconditioning wordt nergens in het gebouw gebruikt, niet alleen vanwege de impact op het milieu, maar ook omdat het niet gebruikelijk is in de omgeving. Door in plaats daarvan traditionele en natuurlijke koelmechanismen toe te passen waarmee de studenten vertrouwd zijn, gelooft ze dat ze een gevoel van comfort kunnen krijgen van hun omgeving, wat leidt tot meer zelfvertrouwen.

“Ik heb het de afgelopen drie, vier maanden zelf gezien”, zei ze.

“De verandering bij de meisjes, van nogal verlegen naar deze felle lichten die alle informatie verslinden die je ze voorschotelt.”