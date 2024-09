De Schmerz-titel met de titel Losen Saison is voor FC Bayern Groß. Er is als gast een dubbele winnaar in Leverkusen. De Munchner wollen een Zeichen setzen. Er zijn ook statistieken beschikbaar over welke verschillende Bundesliga-Top-wedstrijden je kunt spelen.

FC Bayern zal hun succesvolle titelsucces blijven behalen voor hun eerste revanche tegen Bayer Leverkusen am Abend (18.30 uur/Sky en Live Ticker op ntv.de). „We besteden onze tijd graag aan het spelen van games, zodat we kunnen genieten van onze vrijetijdsgames. We kunnen genieten van geweldige games“, aldus sportdirecteur Christoph Freund. Trotz der Starken Münchner Bilanz mit sechs Siegen und 29 Toren in sechs Pflichtspielen waarschuwt Thomas Müller: „Als je Leverkusen speelt, dan zit je helemaal in het hart van Brocken.“

Bayer-Trainer „Wir heeft een speelklaar idee, durft er niet naar te kijken en heeft veel vrije tijd“, aldus de 42-jarige. „Wir brauchen a nahezu perfecte Leistung, wenn wir etwas in München met wol.“ Het spel tussen de Rekordkampioen en de Meester brengt op zichzelf vele reizende duels met zich mee.

Trainer

Long brauchten die Münchner presenteerde, met onder meer Vincent Kompany als trainer. Alonso is er nog steeds in Kurs en zal blij zijn met zijn verblijf in Leverkusen. Kompany ziet geen bijzondere motivatie. „Als jij hier bent, ben jij de Spaß. Ik werk met mijn hart en zal alles verdienen. Al het andere is mijn gewicht“, zei de 38-jarige Belg. „Vincent heeft veel energie in zijn team. Hij speelt met veel energie en geweldige ideeën“, aldus Alonso.

Mittelfeldzauberer

Jamal Musiala tegen Florian Wirtz – beiden Duitse nationale spelers als zodanig wereldsterren. Als het beter is van beide, dan kan de mens lang discussiëren. Prägend für das Spiel ihrer Teams aangezien ze allebei 21 jaar oud zijn. Beide machen auch Freund Spaß, Musiala wegen des gemeinsamen Vereins natuurlijk umso meer. „Er is geweldige jeugd en extreem goed voetbalspel“, aldus de sportdirecteur. „Er is zichzelf in Superform.“ Musiala speelt in de Bundesliga met drie Tore, Wirtz vier. „Bis jetzt hat er goede gevoelens zijn“, zei Alonso.

Musiala is nu geen aanvallende kwestie: er zijn veel wedstrijden tussen FC Bayern (86) en een winstquote voor een enkele aanvallende speler 54 Prozent. Bei Wirtz is niet anders. De nationale spelen worden het best gespeeld en met de beste wedstrijden gespeeld bij Bayer 04 (51 van de 109 – dat is 47 procent).

Torjäger

Zowel Stürmer Harry Kane als Victor Boniface werden belangrijke rollen. Op de pagina van de Torenkoning van FC Bayern, die Saison na vier Spieltagen met fünf Toren de Ligaliste anführte. De hoofdstukken van de Engelse National Mannschaft werden rechtstreeks beschermd door de eerste vier wedstrijden van de eerste 16 Bundesliga-Tore der Münchner. Tijdens uw verblijf kunt u een week of twee genieten van uw verblijf.

Bonifatius ontmoette dreimal in dieser Ligasaison. Met sterke natuurkunde en goede technologie is er nog steeds tijd om te stoppen. De Nigeriaanse speler speelt in zijn speeltijd de meeste wedstrijden in de Bundesliga vanaf: 20 uur is in vier wedstrijden in de richting van de gespeelde tores. Neben seinen three Treffern gab er auch a Torvorlage en is na Wirtz de beste scorer van het werk.

Mittelfeldstrategen

Entscheidend konnte im Liga-Gipfel das Mittelfeldduell tussen Joshua Kimmich en Granit Xhaka-signaal. Kimmich wurde von Kompany von derrechten Abwehrseite ins Mittelfeldzentrum zurückbeordert. Das Vertrauen zahlt der new Nationalmannschaftskapitän mit Topleistungen zurück. Kimmich war ligaweit am häufigsten am Ball (473 Mal), seine Passquote ist 93 Prozent anggekommener Passe exzellent en seine Laufdistanz of 49.1 Kilometers ist er am zweitmeisten unterwegs. Nur der Frankfurter Ellyes Skhiri zoet in de eerste vier Spiele mehr.

Prägend bij Bayer ist Xhaka. De Zwitsers waren in de eerste vier wedstrijden van het werk zelf aan de bal (442 Mal) en gewann 66 Prozent seiner Zweikämpfe – im Meisterjahr konnte daar 55 Prozent signaalgever direkten Duelle für sich entscheiden. In het seizoen 2023/24 was er de beste passefficiëntie van de Bundesliga.