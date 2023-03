Als je meer informatie nodig hebt voordat je winkelt, bekijk dan enkele van de vijfsterrenrecensies.

Silky Toes opvouwbare platte balletschoenen Beoordelingen

Een klant verklaarde: “Levensredder. Ik had deze absoluut nodig. Ik nam ze mee naar Vegas en ze kwamen goed van pas. Zodra mijn voeten pijn begonnen te doen, trok ik deze slechteriken aan en geniet ik verder van mijn nacht.”

Een ander gutste: “Een must-have!! Ik heb deze gekocht voor de vele formele evenementen die ik bijwoon. Ze passen perfect (discreet) in mijn avondtasjes. Deze kleine pantoffels zijn super comfortabel, stevig en schattig. Ik heb ze minstens 5 keer gedragen , ze zijn duurzaam en goed gemaakt.”

Iemand was opgetogen: “Beste beslissing. Ik bestelde deze voor oudejaarsavond toen we in de stad waren. Ze pasten in mijn tas en toen mijn voeten pijn begonnen te doen aan de hielen, was het fijn om ze aan te trekken om te kunnen genieten van de rest van mijn nacht pijnvrij.”

Een recensent legde uit: “Ik had een plat paar schoenen nodig om op een bruiloft te dansen als mijn geklede schoenen pijn beginnen te doen. Deze zijn perfect. Precies wat ik nodig had.”

“Droeg deze comfortabel op een mardi gras-bal en zal ze dikke dinsdag dragen voor mardi gras. Ik zal meer kleuren krijgen”, schreef iemand.

Een Amazon-shopper zei: “Deze schoenen waren perfect voor het afbreken van hakken! Ik was zo blij dat ik deze voor mijn BFF en mezelf had meegenomen voor een evenement. We hebben die hakken uit geschopt en de hele nacht gedanst! Ik zal deze puppy’s voor altijd kopen – lol .”

Een ander recenseerde: “Aangenaam verrast dat ze zo goed standhielden! Eindigde verder te lopen dan gepland en was aanvankelijk bang dat ik ze zou scheuren of dat er een teen uit zou springen, maar nee, ze hielden heel goed stand!”

“Deze zijn een must voor je portemonnee, vooral als je op hoge hakken loopt! Geef je voeten een pauze aan het einde van de avond! Bovendien zijn ze eigenlijk schattig en sprankelend”, recenseerde iemand.

