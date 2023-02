En als de technologie naar Vanuatu en Nieuw-Caledonië komt, een naburig eiland, kan dit een grote verandering in de openbare veiligheid betekenen. De twee kleine landen worden gescheiden door een gebied waar een deel van de oceaanbodem actief onder een ander duikt, waardoor die frequente aardbevingen en tsunami’s ontstaan. Bewoners hebben mogelijk enkele minuten of zelfs slechts seconden om te reageren op een tsunami-alarm. Volgens nieuwe modellen van de taskforce, gepresenteerd op de American Geophysical Union-conferentie in Chicago in december, zou een SMART-kabel over deze “subductiezone” die doorlooptijd kunnen verlengen tot 12 minuten. Het zou Vanuatu ook een tweede hogesnelheidsverbinding met de buitenwereld bieden, waardoor het risico op communicatie-uitval, zoals vorig jaar in Tonga toen een vulkaanuitbarsting de enige telecomkabel van dat land doorsneed, kleiner werd.

“Als we een gemeenschap zelfs maar vijf of tien minuten extra tijd kunnen geven, kan dat een enorm verschil maken”, zegt Laura Kong, een lid van de taskforce en directeur van het International Tsunami Information Centre, een gezamenlijke inspanning van UNESCO en de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration.

Onderzoekers hebben hoge verwachtingen – en grote plannen – voor SMART-kabels. Naast het idee van een Vanuatu-Nieuw-Caledonië-kabel, stellen ze projecten voor in Nieuw-Zeeland, de Middellandse Zee, Scandinavië en zelfs Antarctica.

“Dit is een eerste stap in het bereiken van een langetermijnvisie om de zeebodem van de oceaan te instrumenteren voor klimaat- en vroegtijdige waarschuwingsdoeleinden”, zegt Howe. “Dit is de eerste keer dat de diepe oceaan op deze manier wordt geopend.”

Christian Elliott is een freelance wetenschapsjournalist gevestigd in Chicago.