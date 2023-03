Het miniaturiseren van technologie is een voortdurende uitdaging voor makers van draagbare apparaten. Hoe kleiner het apparaat, hoe beter het is voor draagbaarheid. Het punt is dat dat meestal ten koste gaat van de levensduur van de batterij. Silicon Labs hoopt echter dat zijn nieuwste xG27-chipset klein en energiezuinig genoeg is om grote ideeën op te doen in de medische technologieruimte – zoals een speeksellezer die zo klein is dat hij op een tand kan worden gemonteerd.

Volgens Silicon Labs bestaat de xG27-familie van SoC’s uit de BG27 en de MG27. Beide zijn gebouwd rond de ARM Cortex M33-processor, maar de BG27 richt zich op Bluetooth, terwijl de MG27 Zigbee en andere protocollen ondersteunt. Wat betreft hoe klein deze chips zijn, de xG27 SoC’s variëren van 2 mm in het kwadraat tot 5 mm in het kwadraat – ongeveer de breedte van de punt van een potlood nr. 2 tot de breedte van het potlood zelf. Het is niet de kleinste Bluetooth-chip ter wereld, zegt Silicon Labs-woordvoerder Sam Ponedal De rand dat is alleen met “fracties van een millimeter”.

Potlood voor schaal. Afbeelding: Silicon Labs

Dit is technisch gezien netjes, maar wat cooler is, is dat de BG27 momenteel wordt gebruikt om een ​​echt product te ontwikkelen – de eerder genoemde op een tand gemonteerde draagbare sensor. Lura Health, een fabrikant van medische hulpmiddelen, zegt dat het de chip gebruikt voor zijn ‘speekseldiagnostische sensor’. De sensor is klein genoeg om op een kies te worden gelijmd (of in een ‘slimme houder’ te worden geplaatst) met de bedoeling het speeksel van een patiënt voortdurend te controleren. Dat zou op zijn beurt tandartsen en clinici in staat stellen om mogelijk op meer dan 1.000 gezondheidsproblemen te testen.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat een bedrijf dit soort futuristische gezondheidstechnologie promoot. Maar hoewel de meeste pogingen worden gedwarsboomd door het FDA-regelgevingsproces, beweert Lura Health dat het net de klinische proeven voor de sensor met UConn Orthodontics heeft afgerond en zich momenteel voorbereidt op het ondergaan van het FDA-regelgevingsproces. Als alles goed gaat, zou het product binnen 12-18 maanden op de markt kunnen komen.