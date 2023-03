Oekraïense soldaten rijden op zaterdag 4 maart naar frontposities in de buurt van Bakhmut, Oekraïne. (Evgeniy Maloletka/AP)

Rusland heeft de controle over de oostelijke stad Bakhmut niet overgenomen, vertelde een woordvoerder van de Oekraïense strijdkrachten zaterdag aan CNN.

“De gevechten in Bakhmut vinden meer aan de rand plaats, waarbij de stad wordt gecontroleerd door Oekraïense strijdkrachten: de strijdkrachten van Oekraïne, de grenswacht en de nationale garde”, aldus Serhiy Cherevatyi, de woordvoerder van de oostelijke groepering van de strijdkrachten. .

Oekraïense troepen wisselen van positie in Bakhmut in gecontroleerde, geplande rotaties, zei hij in reactie op berichten over de terugtrekking van sommige eenheden.

“Er is ook geen massale terugtrekking van Oekraïense troepen”, zei hij.

Tot dusver op zaterdag zei hij dat er vijandelijkheden waren rond Bakhmut, in de dorpen Vasiukivka en Dubovo-Vasylivka in het noorden van de stad, en in de dorpen Ivanivske en Bohdanivka in het westen.

“Er waren 21 vijandelijke aanvallen met het gebruik van verschillende artilleriesystemen en MLRS alleen al in de buurt van Bakhmut, en 9 gevechtsgevechten. Op dit front vonden in totaal 131 aanvallen en 38 gevechtsgevechten plaats”, zei Cherevatyi.

Meer dan 150 Russische soldaten werden gedood en 239 raakten gewond, en drie werden gevangen genomen, voegde hij eraan toe.