Met zoveel make-upproducten die er tegenwoordig zijn, kunnen mond-tot-mondreclame en klantrecensies de beste middelen zijn om winkelbeslissingen te nemen. Als zoveel mensen consequent iets kopen, is het zeker de moeite van het bekijken waard. Wist je dat er elke 12 seconden een Tarte Shape Tape Concealer wordt verkocht? Ja, dat lees je goed. Elk. 12. Seconden.

Tarte Cosmetics is slechts een van die make-upmerken waar ik altijd op kan rekenen voor een look die mijn natuurlijke kenmerken en producten verbetert met ingrediënten waar ik me goed bij voel. Ik zorg er altijd voor dat ik schoonheidsproducten van Tarte in voorraad heb, vooral als er uitverkoop is. ik hou van manier te veel van hun producten om elke keer dat ik winkel de volle prijs te betalen.

Sla sitewide op als je de code gebruikt FAM30 bij het afrekenen. Die code geldt ook voor artikelen die al in de uitverkoop zijn, waardoor je tot wel 90% kunt besparen op je aankoop.

30% korting op Tarte Tape Shape Concealer is een must-shop sale. Je kunt ook een oogschaduwbundel van $ 252 krijgen voor slechts $ 29. Beeldhouwen en highlighten met dit bronzer- en blush-palet, dat beschikbaar is voor slechts $ 20 (oorspronkelijk $ 90).

Fris je make-uplade op, sla je favorieten in en koop deze niet te missen deals van Tarte Cosmetics.