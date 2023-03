De korst strekte zich uit, werd dunner en brak in blokken die kantelden en bergen aan de hoge kant vormden terwijl de bassins werden opgevuld en platgedrukt met sedimenten en water, zoals John McPhee het gedenkwaardig beschreef in zijn boek uit 1981: Bassin en Bereik. Vanuit geothermisch perspectief gaat het erom dat al dit uitrekken en kantelen hete rotsen relatief dicht bij de oppervlakte bracht.

Er is veel liefde voor geothermische energie: het biedt een vrijwel onbeperkte, altijd beschikbare bron van emissievrije warmte en elektriciteit. Als de VS slechts 2% van de beschikbare thermische energie twee tot zes mijl onder het oppervlak zou kunnen opvangen, zou het meer dan 2000 keer het totale jaarlijkse energieverbruik van het land kunnen produceren.

Maar vanwege geologische beperkingen, hoge kapitaalkosten en andere uitdagingen gebruiken we het nauwelijks: vandaag is het goed voor 0,4% van de elektriciteitsopwekking in de VS.

Tot op heden hebben ontwikkelaars van geothermische energiecentrales grotendeels alleen de meest veelbelovende en economische locaties kunnen aanboren, zoals dit stuk Nevada. Ze moesten kunnen boren naar poreus, doorlatend, heet gesteente op relatief lage diepten. De doorlaatbaarheid van de rots is essentieel om het water in zo’n systeem tussen twee door mensen geboorde putten te laten bewegen, maar het is ook het kenmerk dat vaak ontbreekt in verder gunstige gebieden.

Vanaf het begin van de jaren zeventig begonnen onderzoekers van het Los Alamos National Laboratory aan te tonen dat we die beperking konden omzeilen. Ze ontdekten dat ze door hydraulische breektechnieken te gebruiken die vergelijkbaar zijn met de technieken die nu in de olie- en gasindustrie worden gebruikt, scheuren konden creëren of verwijden in relatief solide en zeer hete rots. Dan konden ze water toevoegen, in feite radiatoren diep onder de grond ontwerpen.

Zo’n “verbeterd” geothermisch systeem werkt dan in principe als elk ander, maar het opent de mogelijkheid om energiecentrales te bouwen op plaatsen waar het gesteente nog niet voldoende doorlaatbaar is om warm water gemakkelijk te laten circuleren. Onderzoekers in het veld beweren al tientallen jaren dat als we de kosten van dergelijke technieken verlagen, dit enorme nieuwe delen van de planeet zal ontsluiten voor geothermische ontwikkeling.

Een bekende MIT-studie uit 2006 schatte dat met een investering van $ 1 miljard over 15 jaar, verbeterde geothermische centrales tegen 2050 100 gigawatt aan nieuwe capaciteit op het net zouden kunnen produceren, waardoor het in dezelfde klasse komt als meer populaire hernieuwbare bronnen. (Ter vergelijking: in de VS is ongeveer 135 gigawatt aan zonnecapaciteit en 140 gigawatt aan wind geïnstalleerd.)

“Als we erachter kunnen komen hoe we de warmte uit de aarde kunnen halen op plaatsen waar er nog geen natuurlijk circulerend geothermisch systeem is, dan hebben we toegang tot een werkelijk enorme bron”, zegt Susan Petty, een medewerker van dat rapport en oprichter van Seattle- op basis van AltaRock Energy, een vroege startup met verbeterde geothermische energie.