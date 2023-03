Ik ben geobsedeerd door dit masker als ik me niet op mijn best voel. Je kunt het ’s ochtends met tussenpozen van 10-15 seconden opwarmen om een ​​warm kompres te maken. Of je kunt het in de koelkast of vriezer bewaren voor een super verfrissende ervaring. Als je geen zin hebt om een ​​ijsroller op je gezicht te gebruiken, is dit zoveel gemakkelijker omdat je niets met je handen hoeft te doen als het eenmaal is aangebracht. Het is zo gemakkelijk, geruststellend en geweldig voor zwelling en wallen.

Dit masker is verkrijgbaar in paars, roze, groen en blauw. Het heeft meer dan 2.500 5-sterren Amazon-recensies, waarbij één klant schrijft: “Te veel gedronken de avond ervoor? Geweldige katerbehandeling. De nacht voor je 8 uur ’s ochtends gehuild? Combineer het met wat koude ooglapjes en dit masker zal het eruit laten zien als het is nooit gebeurd. Zwelling, druk of ontsteking door allergie/verkoudheid/griepseizoen? Dit masker helpt het weg te gaan. Serieus, dit heb je nodig in je leven!!”