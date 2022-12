Deyna Castellanos von Man City hofft auf einen Einfluss auf das Manchester-Derby

Castellanos hat sich bisher gut an das Leben bei Man City gewöhnt, aber der Besuch des Derby-Rivalen United am Sonntag stellt einen harten Test dar. Visionhaus/Getty Images

Die Wiedergeburt der Frauenmannschaft von Manchester City im Jahr 2014 fiel zeitlich mit einer großen Umwälzung des Frauenfußballs in England zusammen. Die Räder drehten sich bereits mit Matt Beards multinationalem Liverpool-Team, das in der ersten Saison von Man City in der Women’s Super League seinen zweiten Meistertitel in Folge gewinnen würde.

Nick Cushing, der vor der Debütsaison von City in der höchsten Spielklasse die Führung übernommen hatte, würde sein Team in seiner ersten Saison zum Sieg im Ligapokal führen und Chelsea im Halbfinale besiegen, bevor er Arsenal im Finale besiegte. (Es wäre auch die erste Saison, in der die Gunners den Pokal nicht gewinnen konnten: Sie hatten die ersten drei gewonnen und seitdem zwei weitere hinzugefügt.) Der Trainer, der jetzt mit NYCFC zusammenarbeitet, verbrachte seine ersten anderthalb Saisons damit, seine zu verfeinern Kader, und obwohl Cushing einige Nicht-Briten im Team hatte, bekannte er sich immer zu einem einheimischen Ideal.

Als City 2016 ihren ersten – und einzigen – Meistertitel gewann, tat dies das Team mit nur vier nicht-britischen Spielerinnen – Verteidigerin Megan Campbell, Mittelfeldspielerinnen Daphne Corboz und Tessel Middag, Stürmerin Kosovare Asllani – in ihren Reihen. Aber weit davon entfernt, die Liga mit einer nahezu perfekten Saison zu schockieren, in der die Sky Blues die ganze Saison über nur vier Punkte verloren, signalisierte der Titelgewinn einen entschiedenen Wachwechsel und eine Ära, in der Professionalität und bessere Standards an erster Stelle standen.

Außerhalb ihrer ersten Saison in der WSL ist City nur einmal schlechter als Zweiter geworden: in der letzten Saison, als sie den dritten Platz in der Liga belegten, was immer noch ausreichte, um die Saison 2022-23 mit einem Aufeinandertreffen in der Champions League zu beginnen. Doch das Leben der WSL wird immer schwieriger, nicht zuletzt dank des Wachstums von Citys lokalem Rivalen Manchester United, der in der Tabelle derzeit drei Punkte über City liegt.

Obwohl das Aufeinandertreffen am Sonntag (7:30 Uhr ET/12:30 Uhr GMT) nicht das erste Manchester-Derby oder gar das erste sein wird, das im Etihad ausgetragen wird, war das Männerstadion Gastgeber, als die beiden die Saison 2019-20 starteten vor 31.213 Zuschauern, was damals ein Rekord für die Super League war, ist es ein passender Ort für die wachsende Rivalität zwischen zwei der besten Mannschaften Englands. Trotzdem hat City einen gewissen Vorteil: Sie müssen in der Liga noch von United geschlagen werden und haben auch noch keinen Punkt verschwendet oder sogar ein Tor zu Hause aufgegeben, als die beiden Mannschaften in der Vergangenheit aufeinanderprallten.

Auch wenn dies nach dem Derby 2019 und einem Ligapokal-Gruppenspiel gegen Everton 2014 das dritte Spiel der Frauenmannschaft im Etihad sein wird, wird es Gareth Taylors erster Einsatz als City-Manager im Männerheim sein: das erste Spiel im Etihad der neuen Ära. Vorbei sind die Tage des weitgehend einheimischen Kaders unter der Führung von Cushing, der durch ein neu gestaltetes Team ersetzt wurde, das hochkarätige Stars aus der ganzen Welt anzieht und eine Mischung aus Erfahrung und Stärke einbringt. Ihre Verpflichtung von Deyna Castellanos, die Anfang Juni angekündigt wurde, bringt alles über das Neue auf den Punkt [Taylor] Ära in Manchester.

Man United hatte in den letzten Spielen die Oberhand über City und liegt in der Tabelle vor dem Spiel am Sonntag über ihnen. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC über Getty Images

Die junge venezolanische Stürmerin, die als Teenager in Florida State an der Spitze des US-College-Systems zu Ruhm gelangte, war so großartig, dass sie 2017 sogar in die engere Wahl für die FIFA BEST-Auszeichnung kam und schließlich Dritter wurde [in the world]. Aber weit mehr als nur eine Fußballerin, hat Deyna bereits während der Weltmeisterschaft 2018 und 2019 im Rundfunkjournalismus für Telemundo gearbeitet und bringt auch einen analytischen Blick in ihre Arbeit auf dem Platz.

Dieser breitere Blick und Fokus auf das Gesamtbild hat den dynamischen Angreifer wohl nach Manchester gebracht, wo der 23-Jährige auf neue und andere Weise herausgefordert werden wollte. Als sie letzten Monat mit ESPN sprach, räumte die venezolanische Kapitänin ein, dass es für manche vielleicht sogar ein bisschen dumm klingen mag, aber sie kann lernen und wachsen, wenn sie bei weniger als idealem Wetter spielen muss, da sie in den letzten beiden Jahren etwas verwöhnt war, als sie in Spanien Profifußball spielte Jahreszeiten.

Manchester City bietet ihr die perfekte Umgebung, um ihr Bestes zu geben, und so sehr sie die Stadt und ihr Leben außerhalb des Spielfelds genießt, so wichtig war es, ihre Komfortzone zu verlassen. Es war auch ein kontinuierliches Thema in Deynas Karriere, als sie mit 17 ihr Zuhause verließ, um in den USA zu spielen und zu studieren. Als sie in eine fremde Welt gestoßen wurde, gibt sie zu, dass es eine frustrierende Zeit war: Sie konnte sich nicht mit ihren Mitmenschen verständigen, da sie damals nur Spanisch sprach, obwohl sie gerne darauf hinweist, dass „Fußball nur eine Sprache spricht. “ Aber es war abseits des Platzes, in ihren Vorlesungen und sozialen Situationen, wo sie sich anfangs schwer tat, die Sprache in den Griff zu bekommen.

Da sie von Natur aus anpassungsfähig ist, ist sie eine ebenso ausdrucksstarke wie scheue Spielerin auf dem Platz, aber Deyna scheint sich bereits in ihrer Umgebung in Manchester eingelebt zu haben und hat es geschafft, die Körperlichkeit der englischen Liga in den Griff zu bekommen. Sie gibt auch zu, dass sie noch nie in ihrem Leben so fit war wie jetzt, was ihr bei der Akklimatisierung weiter geholfen hat. Der 23-Jährige wollte auch hervorheben, wie freundlich das Team und der Trainerstab waren, um allen zu helfen, sich in ihrer neuen Umgebung wohl zu fühlen, selbst als einer von sieben Neuverpflichtungen vor der Saison 2022/23.

Castellanos war während ihrer zwei Spielzeiten bei Atletico Madrid sehr erfolgreich, obwohl sie immer noch auf ihr erstes WSL-Tor in den Farben von Man City wartet. Irina R.Hipolito/Europa Press via Getty Images

Vor dem Manchester Derby – das lokale Duell ist immer mehr zu einem Höhepunkt im WSL-Kalender geworden, da Man United in der Liga mit 21 Punkten aus acht Spielen gegenüber Citys 18 über City liegt – sprach Deyna von der gesunden Umgebung im Team. Auch wenn sie die meiste Zeit mit „der spanischen … Vicky“ verbringt [Losada]Laia [Aleixandri]Leila [Ouahabi]“ sowie Alex Greenwood, Ellie Roebuck und Alanna Kennedy – die sie als einen der größten Joker im Team bezeichnet – „alle“ ist ihr letztes Wort zu diesem Thema und unterstreicht die Kameradschaft in der Gruppe.

In der Tat könnte diese Zusammengehörigkeit eine entscheidende Rolle spielen, wenn das Team am Sonntag im Etihad gegen United antritt. United geht nach drei starken Leistungen in der Liga ins Spiel, darunter ein herzhafter Sieg in Old Trafford am vergangenen Wochenende.

Obwohl die Citizens am Sonntag erst zum dritten Mal im Etihad spielen werden, nachdem sie seit Beginn ihrer Saison 2019-20 mit einem Sieg gegen ihre Lokalrivalen nicht mehr im Männerstadion waren, herrscht große Aufregung über die Rückkehr der Kessel mit 53.000 Plätzen. Wie Deyna sagt: „Du bist immer stolz darauf, zu sehen, welche Farbe die Stadt haben wird“, und selbst wenn die Spieler Freunde im anderen Team haben, sagen zu können, „dass die Stadt blau ist, ist schöner.“

Für den Angreifer wird der Weg zum Erfolg für City an seiner Spielweise lehnen. „Ich denke, wir müssen einfach unserer Philosophie folgen und weiter das Spiel spielen, das wir spielen, selbstbewusst sein und versuchen, keine Fehler zu machen. Es wird entscheidend sein, die Chancen zu nutzen, die wir haben werden“, sagte sie ESPN. „Aber ich denke auch, dass es nur darum geht, unsere Persönlichkeit und unseren eigenen Stil zu haben, und wenn wir das sehr gut machen, können wir das Spiel gewinnen.“

Vor drei Jahren wurde das Derby durch einen Weltklasse-Schlag von Caroline Weir entschieden, die den Verein im Sommer verließ. (Der schottische Nationalspieler spielt jetzt bei Real Madrid.) Obwohl Deyna ihr Ligakonto für City noch nicht eröffnet hat – sie erzielte Anfang des Jahres einen Elfmeter in der 89. Minute gegen Tomiris-Turan in der Champions League – ist die 23-Jährige -old hat mehr als ein paar atemberaubende Schläge in ihrem Arsenal. Der letzte davon kam letzten Monat für ihr Land, als sie die Schottin Jenna Fife aus 45 Yards besiegte. Da United in dieser Saison bisher nur fünf Tore aufgegeben hat (aufgeteilt zwischen Arsenal und Chelsea), brauchen die Citizens möglicherweise einen ähnlichen Moment der Magie. Es könnte durchaus Deynas Chance sein, zu glänzen.