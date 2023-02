Devolo WiFi 6 Repeater 5400 im Test

Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Tolle WLAN-Geschwindigkeiten

Unterstützt 160-MHz-Kanäle

Zwei Gigabit-LAN-Ports

Einfache Einstellung Nachteile Kann für einige Haushalte übertrieben sein

Hat nicht viele erweiterte Einstellungen

LAN-Kabel nicht enthalten Unser Urteil Der Devolo Repeater 5400 kann die WLAN-Abdeckung eines leistungsstarken Wi-Fi-6-Routers mit sehr ordentlichen Geschwindigkeiten erweitern. Es hat auch viele Funktionen und ist einfach einzurichten. Es ist eine gute Wahl, wenn Sie einen solchen Router haben und schnelles WLAN benötigen, wo Ihr Router derzeit keine Reichweite hat.

Wo viele Wi-Fi-Extender direkt in eine Steckdose gesteckt werden, hat der Devolo WiFi 6 Repeater 5400 eher die Größe eines herkömmlichen Routers und wird mit einem 18-W-Netzteil in der Box geliefert, sodass Sie ihn entfernt von einer Steckdose aufstellen können.

Seine maximale (theoretische) Wi-Fi-Geschwindigkeit beträgt 4804 Mbit/s über 5 GHz und 574 Mbit/s über 2,4 GHz, dank vier MIMO-Streams über 5 GHz und zwei über 2,4 GHz.

Über zwei Gigabit-Ethernet-LAN-Anschlüsse auf der Rückseite lassen sich kabelgebundene Geräte wie Smart-TV, Sky-Box, Spielekonsole oder Computer anschließen.

Sie können den Devolo-Repeater auch als Access Point verwenden, indem Sie ihn an eine Ethernet-Buchse anschließen und eine kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Hauptrouter verwenden. Devolo legt allerdings kein LAN-Kabel bei.

Einfache Einstellung

Der WiFi 6 Repeater 5400 ist einfach einzurichten. Entweder über den „Hinzufügen“-Button auf der Rückseite, der eine WPS-Verbindung startet, oder über die Devolo „Heimnetz“-App oder die Browser-Oberfläche des Repeaters.

Bei der Einrichtung ohne WPS müssen Sie zunächst Ihren Computer oder Ihr Smartphone mit dem unverschlüsselten WLAN des Repeaters verbinden. Seltsamerweise ist der Zugriff auf das Menü nicht mit einem Passwort gesichert, und der Repeater fordert Sie nicht auf, eines festzulegen.

Die App gibt Ihnen Tipps, wie Sie den Repeater am besten so platzieren, dass er nicht zu nah oder zu weit von Ihrem bestehenden Router entfernt ist. Mit der Reset-Taste können Sie den Repeater auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn Sie ihn später mit einem anderen Router verbinden möchten.

Sie können den Devolo-Repeater auch als Access Point verwenden, indem Sie ihn an eine Ethernet-Buchse anschließen und eine kabelgebundene Verbindung zu Ihrem Hauptrouter verwenden

Vier LEDs auf der Vorderseite informieren Sie über die Signalstärke und die Qualität der WLAN-Verbindung.

Leistung

Um das Beste aus dem Devolo WiFi 6 Repeater 5400 herauszuholen und sein schnelles 5-GHz-Band zu nutzen, benötigen Sie einen High-End-Router als Partner.

Zum Test haben wir eine Fritzbox 6690 Cable verwendet, die ebenfalls vier MIMO-Streams auf 5GHz mit 160MHz Kanalbandbreite überträgt. Wir platzierten den Repeater auf halber Strecke zwischen dem Router und einem Laptop mit Wi-Fi 6, der 20 Meter von der Fritzbox entfernt war.

Wir waren wirklich beeindruckt von der Leistung des WiFi 6 Repeater 5400. Die durchschnittliche Datenrate von 450 MBit/s (knapp über 56 MBit/s) ist großartig, was teilweise darauf zurückzuführen ist, dass 5400 „Crossband Repeating“ verwenden kann. Das heißt, anstatt dasselbe 2,4-GHz- oder 5-GHz-Band zum Senden und Empfangen zu verwenden (was die maximal mögliche Geschwindigkeit verringert), verwendet Crossband ein Band, sagen wir 2,4 GHz, um mit dem Router zu kommunizieren, und 5 GHz, um mit dem Gerät (dem Laptop) zu kommunizieren in unserem Fall) ohne Geschwindigkeitsverlust.

Wir waren wirklich beeindruckt von der Leistung des WiFi 6 Repeater 5400

Bei Bedarf kann der Repeater 5400 jedoch dasselbe Band verwenden, und wenn das 5 GHz sind, sollten Sie immer noch ähnlich schnelle Ergebnisse sehen.

Die Verwendung des Repeaters 5400 ist ein Zugangspunkt

Noch schneller arbeitet der Devolo Repeater 5400 als Access Point. Bei Verbindung mit dem Router über ein Ethernet-Kabel waren die Übertragungen zwischen dem Laptop und der Fritzbox knapp über 900 Mbit / s. Und das mit dem Laptop ca. 10m vom Repeater entfernt. Das ist nicht weit von der Bandbreite des Gigabit-LAN-Anschlusses entfernt. Wieder beeindruckendes Zeug.

Sie können den Wi-Fi-6-Repeater mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Router anschließen und dann die Einstellungen auf „Access Point Mode“ ändern. Der Repeater empfängt das Datensignal über das LAN-Kabel und nicht über flockiges Wi-Fi.

Wenn es einen Kritikpunkt gibt, dann den, dass die Auto-Channel-Funktion des 5400 etwas Feintuning vertragen könnte. Im Access-Point-Modus verband der Repeater das Notebook zunächst über 2,4 GHz, andere von uns getestete Repeater boten dem Client sofort die sinnvollere Verbindung mit 5 GHz an.

Erst nach einem Neustart des Laptops wechselte der 5400 auf die 5GHz-Frequenz und wählte dort den optimalen Kanal aus.

Wenn Sie sich für den Access Point-Modus entscheiden, erhalten Sie einige zusätzliche Optionen, wie z. B. ein Gastnetzwerk, Wi-Fi-Zeitpläne sowie einige Kindersicherungen.

Energieverbrauch

Der Stromverbrauch liegt zwischen einem typischen Plug-in-Repeater und einem Triband-Repeater. Ohne aktive WLAN-Übertragung verbraucht es rund 6,6 W, beim Übertragen von Daten über 8 W.

IDG

Das Gast-WLAN kann mit WPA2, WPA3 oder dem Hybridmodus aus beiden Verfahren verschlüsselt und nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet werden.

Noch schneller arbeitet der Devolo 5400 als Access Point. Wenn wir über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden waren, waren die Übertragungen zwischen dem Laptop und der Fritzbox knapp über 900 Mbit / s

Mit der Zeitplanung legen Sie die Tage und Uhrzeiten fest, an denen das WLAN ein- oder ausgeschaltet sein soll. Mit der Kindersicherung kann man das auch für einzelne Geräte einstellen, hier muss man im Menü die MAC-Adresse des Gerätes eintragen.

Außerdem zeigt der Repeater eine Liste der Nachbarnetze inklusive Funkkanal und Signalstärke an, allerdings nur als Symbol. Das Ereignisprotokoll kann gespeichert, aber nicht im Menü aufgerufen werden. Im Wesentlichen gibt es hier mehr als genug, wenn Ihre Anforderungen relativ einfach sind, aber Power-User wünschen sich möglicherweise mehr Einstellungen.

Erwähnenswert ist auch, dass der WiFi 6 Repeater 5400 Teil eines Mesh-Netzwerks sein kann und Funktionen wie Band Steering und Access Point Steering unterstützt, um WLAN-Geräten immer das optimale Funksignal bieten zu können. Das funktioniert allerdings nur in Verbindung mit anderen Devolo-Adaptern wie dem Magic 2 Wi-Fi Powerline Mesh Kit und natürlich auch anderen Repeater 5400.

Die Magic WiFi Adapter von Devolo und die WiFi 6 Repeater nutzen die gleiche Softwareplattform (devolo OS). Daher unterstützen beide dieselben Wi-Fi-Funktionen (Access Point Steering, Client Steering, Airtime Fairness, Band Steering usw.) und können nahtlos zusammenarbeiten. Wenn Sie zu Hause ein Magic WiFi-Kit am Laufen haben, können Sie einen Devolo WLAN-Repeater in dieses Heimnetz integrieren. Der Repeater empfängt das Magic WiFi-Signal und verlängert es.

Sehen Sie sich unsere empfohlenen besten Mesh-WLAN-Kits an.

Benötige ich einen WiFi-6-Router, um einen WiFi-6-Repeater zu verwenden?

Ein Wi-Fi-Repeater erhöht die Geschwindigkeit, die Sie von Ihrem Router erhalten. Natürlich erhalten Sie schnellere Geschwindigkeiten, wenn Sie einen WiFi 6-Router verwenden, aber es verlängert auch das WiFi-Signal eines WiFi 5-Routers.

Der WiFi-5-Router würde auch von einer größeren WLAN-Reichweite profitieren und alle WiFi-6-Verbesserungen nutzen (bidirektionales MU-MIMO, OFDMA, TWT, BSS-Färbung).

Und im speziellen Fall des 5400 profitiert der Anwender von der massiven Antennenkonfiguration (2×2 bei 2,4 GHz + 4×4 bei 5 GHz).

Wenn Sie einen Repeater kaufen möchten und das Budget dafür haben, sollten Sie einen Wi-Fi 6-Repeater kaufen, da er in Bezug auf Geschwindigkeit und Funktionen zukunftssicher ist.

IDG

Preis & Verfügbarkeit

Der UVP des Devolo WiFi 6 Repeater 5400 liegt bei 129,99 Euro. Sie finden es billiger bei Einzelhändlern wie Amazon und Box.

Obwohl Devolo einige seiner Produkte in den USA verkauft, war der Repeater 5400 zum Testzeitpunkt nicht zu bekommen.

Devolo verkauft auch ein abgespecktes Modell (UVP: 89,99 £), den Devolo WiFi 6 Repeater 3000, der, wie der Name schon sagt, maximal 3000 Mbit / s statt 5400 Mbit / s bietet und nur einen Ethernet-Port anstelle von zwei hat.

Alternativen finden Sie in unserer Zusammenfassung der besten WLAN-Extender.

Urteil

Der Devolo WiFi 6 Repeater 5400 ist ein leistungsfähiger WLAN-Extender, der eine beeindruckende Leistung bietet, wenn er mit dem entsprechenden Router und WLAN-Geräten wie Telefonen und Laptops gekoppelt wird.

Es funktioniert mit Nicht-WiFi-6-Routern, aber die Geschwindigkeiten sind nicht so hoch. Aus zukunftssicherer Sicht macht die Anschaffung eines WiFi-6-Repeaters allerdings schon jetzt Sinn. Schließlich erhalten Sie einen schnelleren Router, stellen Sie also sicher, dass Sie bereits mit einem kompatiblen Repeater vorbereitet sind.

Wenn Sie jetzt über einen leistungsfähigen Wi-Fi 6-Router und Geräte verfügen und 4K-Videos streamen möchten oder aus anderen Gründen eine schnelle Verbindung benötigen, ist der Devolo WiFi 6 Repeater 5400 das zusätzliche Geld gegenüber billigeren, weniger leistungsfähigen Wi-Fi-Extendern wert .