Devoleena Bhattacharjee, Dolly Bindra und andere unterstützen Sumbul Touqeer Khan, nachdem die Imlie-Schauspielerin am Weekend Ka Vaar zugeschlagen wurde

Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan trifft auf Flak

In der letzten Folge von Weekend Ka Vaar mit Salman Khan sahen wir, wie Sumbul Touqeer Khan die Hauptlast des Kampfes zwischen Shalin Bhanot und MC Stan trug. Angefangen hat alles mit Tina Datta, die sich das Bein verstaucht hat. Die Dinge eskalierten schnell und Sumbul wurde sehr vorsichtig, wenn Shalin in einen Kampf mit Stan geraten war. Später wurde Tina gebeten, eine Entscheidung zu treffen, ob der Kampf beendet sei, und Tina ging nach dem Regelbuch vor, das besagte, dass, wenn Stan gebeten werden sollte, zu gehen, dies auch Archana Gautam tun sollte. Es machte ein riesiges Drama. Shalin war verärgert über Tinas Entscheidung. Shalin weigerte sich, mit irgendjemandem zu sprechen, und Sumbul unterstützte ihn auf ihre Weise. In der letzten Folge soll Sumbul Touqeer Khan jedoch von Shalin Bhanot besessen gewesen sein.