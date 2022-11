Devialet bringt seine Sci-Fi-Designästhetik in einen tragbaren Lautsprecher für 790 US-Dollar

Devialet, das französische Audiounternehmen, das vor allem für seine auffälligen Audiogeräte bekannt ist, die wie Daft Punk-Helme aussehen, steigt in das Geschäft mit tragbaren intelligenten Lautsprechern ein. Heute kündigt es den Devialet Mania an, einen batteriebetriebenen Lautsprecher, der das charakteristische Sci-Fi-Design des Unternehmens beibehält, aber in einem kompakten Formfaktor, der angeblich 10 Stunden Akkulaufzeit bei „moderaten Lautstärken“ bietet.