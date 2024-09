Seit Monaten schwelt der Streit der Länder um die Zukunft des Deutschlandtickets und dessen künftigen Preis. Bei einer Sonderkonferenz der Verkehrsminister am Montag in Düsseldorf soll nun endlich eine Lösung in Sicht sein. Klar ist: Das Ticket, mit dem Menschen aktuell für 49 Euro in ganz Deutschland Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen können, ist ein Erfolg. Eingeführt im Mai 2023 sind aktuell rund 13 Millionen Tickets auf dem Markt. Klar ist aber auch: Zur Finanzierung braucht es hohe Zuschüsse von Bund und Ländern an die Verkehrsunternehmen – 1,5 Milliarden Euro gibt jede Seite pro Jahr. Und selbst das reicht nicht. Deshalb haben sich beide Seiten bereits darauf geeinigt, nicht ausgegebene Mittel aus 2023 auf dieses Jahr zu übertragen. Das fordern die Landesverkehrsminister nun auch für 2025.

Es ist also wahrscheinlich, dass das Ticket im nächsten Jahr teurer wird. Auch Verkehrsminister Volker Wissing betonte diese Woche in Berlin noch einmal, dass das Ticket Deutschlandticket und nicht 49-Euro-Ticket heißt. Die entscheidende Frage ist also: Wie viel teurer darf es werden? Darüber gehen die Meinungen in den einzelnen Ländern weit auseinander. Die andere wichtige Frage ist: Wie könnte eine variable Preisgestaltung aussehen und wie könnte das Ticket weiterentwickelt werden?

Stammabonnenten müssen für ihre Treue belohnt und gehalten werden. Stefan Gelbhaar, Verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion

Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und Mitglied im DB-Aufsichtsrat, schlägt vor, die Preise variabel zu gestalten. „Dauerabonnenten sollten für ihre Treue belohnt und gehalten werden“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Um das zu erreichen, müsse der Monatspreis der Jahresabos stabil bei 49 Euro bleiben und weiterhin monatlich gezahlt werden. „Das bringt einen zusätzlichen Mehrwert in die Jahresabos“, ist Gelbhaar überzeugt. Denn die Verkehrsunternehmen würden enorme Effizienz im Vertragsmanagement gewinnen „durch deutlich weniger Hin und Her bei den vielen einzelnen Monatsabos.“ Der Politiker betont: „Die Verkehrsministerkonferenz hat die Möglichkeit, zwischen Jahres- und Monatsabos zu differenzieren und sollte Stabilität als großen Wert anerkennen.“

Ähnlich argumentiert auch Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, einem breiten Bündnis von Initiativen für den Schienenverkehr. „Ein sinnvoller Anreiz könnte sein, dass Jahresabos im Schnitt günstiger angeboten werden als monatlich kündbare Deutschlandtickets. Zudem muss es ein Sozialticket für alle geben, die sich den Normalpreis nicht leisten können“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Grundsätzlich müssten Bund und Länder eine dauerhafte Lösung finden, die sowohl für die Nahverkehrswirtschaft als auch für die Fahrgäste akzeptabel sei. „Die ständige Diskussion um Preise verunsichert nur die Verbraucher. Die Verkehrsministerkonferenz muss das Signal aussenden, dass es mit dem Deutschlandticket ein dauerhaftes Angebot zu einem verlässlichen Preis gibt.“

Sozial- und Familientickets könnten das Angebot ergänzen

Auch Verkehrspolitiker Gelbhaar drängt auf ein breiteres Angebot: „Mehr Jobtickets und ein Angebot für Familien können noch mehr Menschen anlocken.“ Zugleich betont er: „Für die Entwicklung des Tickets, mehr Effizienz und eine gerechte Verteilung der Einnahmen braucht es eine Nahverkehrskoordinationsstelle aus öffentlicher Hand, Verbänden und lokalen Verkehrsunternehmen.“ Diese fehle derzeit, obwohl sie neue Fahrgäste gewinnen – und damit auch für mehr Einnahmen sorgen könne. Zudem: „Noch fehlt es an flächendeckender Information und Werbung.“

Bei der Sonderkonferenz am Montag wird es wohl um nackte Zahlen gehen. Bayern liegt dabei am oberen Ende der Spanne: Nach Angaben des bayerischen Verkehrsministeriums müsse der Preis des Deutschlandtickets im Jahr 2025 um 30 Prozent auf 64 Euro erhöht werden, um die tatsächlichen Kosten zu decken, schrieb zunächst die „Bild“-Zeitung. Demnach sieht das Land im nächsten Jahr eine Finanzierungslücke von mindestens 750 Millionen Euro. Andere Länder halten einen Aufschlag von 5 bis 10 Euro für denkbar. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen sind selbst 5 Euro zu viel. Aus Hamburg, das sein kostenloses Schülerticket ebenfalls an das Deutschlandticket gekoppelt hat, war zu hören, man werde wohl auch bei einer Preiserhöhung an dieser Regelung festhalten.