Deutschlands starke Geste, weitere Schockergebnisse und wo sind die ganzen Nr. 9?: Fünf Takeaways vom vierten WM-Tag

Deutschland ist der zweite Gigant, der bei der Weltmeisterschaft 2022 eine Schockniederlage erleiden musste, und verlor im Eröffnungsspiel des Turniers gegen Japan mit 1:2 – aber nicht ohne dass seine Startelf eine starke Geste zeigte, die sich für ihr Mannschaftsfoto anstellte. Nach der Kontroverse um die OneLove-Armbinde beschloss Deutschland, sich gegen die FIFA zu stellen, indem es seinen Mund mit der rechten Hand bedeckte.

An anderer Stelle bewies Spanien seine Qualifikation für Turniere, indem es sieben gegen eine zugegebenermaßen schwache Mannschaft aus Costa Rica gewann. Ob sie das Zeug dazu haben, den ganzen Weg zu gehen, wird die Zeit zeigen.

Unterdessen sehen Belgiens alternde Stars wirklich so aus, als würden sie darum kämpfen, die Magie zu reproduzieren, die es ihnen ermöglichte, bei der Weltmeisterschaft 2018 den dritten Platz zu belegen, wobei der Tag mit einem weiteren torlosen Unentschieden beginnt – der Führung VierVierZwei Frage: Gibt es heutzutage einen gravierenden Mangel an Vollstreikenden?

Japan folgt Saudi-Arabien

(Bildnachweis: David Ramos – FIFA/FIFA über Getty Images)

Gerade als sich unsere Pulse nach dem überwältigenden Sieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien wieder normalisierten, traf uns ein weiterer gewaltiger Schock.

Diesmal war Japan der unwahrscheinliche Held, der Deutschland in einem Spiel, das verblüffende Ähnlichkeiten mit der Aufregung am Tag zuvor hatte, von hinten besiegte.

Erstens: Obwohl die Japaner in der ersten Halbzeit überspielt wurden und meilenweit von einem Comeback entfernt aussahen, gingen sie zur Pause noch mit einem 0:1-Rückstand ins Spiel – genau wie die Saudis.

Zweitens haben sie ihr Spiel nach der Pause enorm gesteigert, um das Momentum zu ihren Gunsten zu drehen – genau wie die Saudis.

Geholfen durch eine Top-Leistung ihres Torhüters – genau wie die Saudis.

Und um das Ganze abzurunden, war der Siegtreffer von Takuma Asano genauso einzigartig wie der von Salem Al-Dawsari einen Tag zuvor.

Deutschland bereitete sich darauf vor, gegen die FIFA Stellung zu beziehen

(Bildnachweis: Getty)

Eines der Hauptgesprächsthemen rund um Deutschlands ereignisreichen WM-Auftakt kam, bevor überhaupt ein Ball getreten worden war.

Als sich die hochkarätig besetzte deutsche Mannschaft für das übliche Mannschaftsfoto vor dem Spiel anstellte, hielten sich alle als Zeichen des Protests die rechte Hand vor den Mund.

Hintergrund war die Kontroverse um die Entscheidung der FIFA, Mannschaften, die die OneLove-Armbinde tragen wollen, Strafen anzudrohen, was der Deutsche Fußball-Bund erwägt, rechtlich anzufechten.

Obwohl Manuel Neuer die Armbinde nicht trug – nach dem Vorbild von Spielern wie Harry Kane, Gareth Bale und Virgil van Dijk – gab seine Mannschaft eine Erklärung ab, die sie dann in den sozialen Medien erklärten.

„Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für die Werte, die wir in der deutschen Nationalmannschaft vertreten: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen wollten wir, dass unsere Stimme gehört wird“, schrieb der DFB.

„Es ging nicht darum, ein politisches Statement abzugeben – Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig. Uns die Armbinde zu verweigern ist dasselbe wie uns eine Stimme zu verweigern. Wir stehen zu unserer Position.“

Spanien sind das einzig Wahre

(Bildnachweis: Getty Images)

Der 7:0-Sieg Spaniens über Costa Rica ist vielleicht der überzeugendste aller Mannschaften, die bisher bei der Weltmeisterschaft gespielt haben. Das europäische Team kontrollierte das Spiel von Anfang bis Ende mit einer dominanten Leistung auf dem Platz und während der gesamten 90 Minuten .

Sicher, Costa Rica war defensiv sehr schwach, aber Spanien kann nur schlagen, was vor ihnen ist – und wir haben bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 durch Mannschaften wie Argentinien und Deutschland gesehen, dass das Besiegen vermeintlich geringerer Gegner nicht immer eine Selbstverständlichkeit ist. Mit diesem Ergebnis gehört Spanien neben Brasilien zu den Turnierfavoriten.

Das spanische Mittelfeld drei, das ausschließlich aus Barcelona-Spielern besteht, sticht in der Mannschaft wirklich hervor. Gavis lieferte Klasse und erzielte mit nur 18 Jahren ein großartiges Finish, während Pedri ein Spiel spielte, das weit über seine Jahre hinausging. Sergio Busquets, Kapitän der Mannschaft, arrangierte die Mitte des Spielfelds gekonnt und ließ die jüngeren Emporkömmlinge vor ihm Chaos anrichten.

Die Niederlage im Halbfinale der Euro 2020 im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger Italien könnte auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung dieser spanischen Mannschaft sein. Sie wissen, wie es ist, einen qualvollen Herzschmerz zu erleiden, und bauen ihren Charakter auf, um dieses Turnier anzugreifen – und mit Luis Enrique haben sie den wohl besten Manager des Turniers.

Ein Mangel an klinischen Stürmern könnte dazu führen, dass Spanien gegen eine bessere Abwehr scheitert, aber mit Cesc Fabregas, dem weitesten Stürmer im Jahr 2010, kamen sie gut zurecht, nicht wahr?

Mangel an Qualität Stürmer klar

(Bildnachweis: Getty)

Im Laufe des Turniers wird immer deutlicher, dass es der Weltmeisterschaft an erstklassigen Stürmern in ihren besten Jahren mangelt. Kroatiens unentschiedenes Unentschieden gegen Marokko war das dritte von vier Spielen, in dem es überhaupt kein Tor gab, und keine Mannschaft war in der Lage, den Ball ins Netz zu schießen.

Später verdiente Kanada etwas aus seinem Duell mit Belgien, hatte aber ebenfalls keinen erfahrenen Wilderer in den Reihen. Dieses Thema zieht sich durch das gesamte Turnier, da vielen Mannschaften ein guter Mittelstürmer fehlt. Senegal fehlt Mane schmerzlich, Dänemark gegen Tunesien endete trotz einer Flut von Chancen torlos, Mexiko und Polen hätten 12 Stunden ohne Tor auskommen können (Robert Lewandowski ist zugegebenermaßen Spitzenklasse, aber er ist jetzt 34) und Deutschland hat verloren, weil es konnte ihre frühe Dominanz nicht in Tore umwandeln.

Es gibt Hinweise darauf, dass feuchte Bedingungen zu Spielen mit niedriger Punktzahl beitragen können, aber ein Mangel an erstklassigen Revolverhelden wirkt sich eindeutig auf die Dinge aus.

Das Alter holt Belgien ein

(Bildnachweis: Getty)

Ja, sie haben Kanada besiegt, aber Belgiens Alter zeigt sich langsam. Gegen technisch eingeschränkte, aber fleißige Gegner waren sie in der ersten Halbzeit träge. Zu oft jagten sie weiße Hemden zurück zu ihrem eigenen Tor, während die Nordamerikaner versuchten, alternde Beine mit Bällen im Hintern auszunutzen. Dies wurde am besten durch die Tatsache veranschaulicht, dass die belgischen Innenverteidiger Jan Vertonghen und Toby Alderweireld mit einer Gesamtzahl von 248 Einsätzen in dieses Duell gingen. Das zeigte sich.

Kevin De Bruyne & Co. bleiben in Ballbesitz eine gefährliche Mannschaft, aber viele ihrer goldenen Generation sind über 30 Jahre alt und nähern sich dem Ende ihrer Karriere. Sie müssen möglicherweise ihren Stil anpassen, um tiefer zu sitzen, oder sie werden bald von klinischeren Teams bestraft.