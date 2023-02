Deutschlands Scholz versucht, italienische Bedenken über die Änderungen der EU-Beihilfen zu besänftigen – POLITICO

BERLIN – Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag Pläne zur Lockerung der europäischen Beihilferegeln gegen die Kritik der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verteidigt, die davor warnte, dass solche Änderungen eine Verzerrung des EU-Binnenmarkts riskieren könnten.

Im Gespräch mit Reportern nach einem gemeinsamen Treffen im Bundeskanzleramt sagte Scholz, er habe in einem diese Woche von der Europäischen Kommission vorgestellten Vorschlag, der darauf abzielt, den Zugang zu Steuervergünstigungen für grüne Technologien zu erleichtern, „viel Gutes gesehen“, umzuleiten Geld für Clean-Tech-Industrien und Lockerung der Regeln für staatliche Beihilfen. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden am kommenden Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um die Vorschläge der Kommission zu erörtern.

Doch Meloni – deren Regierung sich bereits Anfang dieser Woche gegen die EU-Pläne ausgesprochen hatte, indem sie davor warnte, dass sie „die Einheit Europas gefährden“ würden – wiederholte ihre Bedenken, die darauf hinauslaufen, dass EU-Länder mit weniger finanziellem Spielraum wie Italien dies möglicherweise nicht tun würden ihren Unternehmen so üppige Subventionen oder Steuersenkungen anbieten können wie Deutschland oder Frankreich, was zu wirtschaftlichen Ungleichgewichten führen könnte.

„Ich habe Bundeskanzlerin Scholz unsere Position erklärt, die sicherlich eine vorsichtige Haltung in der Frage der Änderung staatlicher Beihilferegelungen in dem Sinne ist, dass wir alle in Europa das, was wir das Level Playing Field nennen, ein Niveau der Wettbewerbsfähigkeit, das gleich ist, aufrechterhalten müssen für alle“, sagte Meloni.

Meloni schlug stattdessen vor, „volle Flexibilität“ bei der Ausgabe vorhandener EU-Gelder aus dem Coronavirus-Wiederherstellungsfonds, dem RePowerEU-Programm, das darauf abzielt, die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu überwinden, oder regulären EU-Haushaltsmitteln zu gewähren.

Der italienische Staatschef sprach sich auch für die Schaffung eines neuen „staatlichen Fonds“ aus, der „durch neue kommunale Schulden“ finanziert werde und für den alle EU-Staaten gemeinsam haften würden – eine Idee, die die Bundesregierung wiederholt abgelehnt hat.

Scholz versuchte, einige von Melonis Vorschlägen aufzugreifen, indem er vorschlug, dass es tatsächlich „schnelle Erfolge“ geben könne, wenn Gelder aus dem RecoveryFund und dem RePowerEU-Programm verwendet würden, aber er versuchte auch, Unterstützung für die Vorschläge der Kommission zur Lockerung der Regeln für staatliche Beihilfen zu sammeln.

„Der Fokus der Diskussion liegt eher auf der Handhabung [state aid decisions] „Einfacher, flexibler und unbürokratischer“, sagte die Kanzlerin. „Wenn man genau hinschaut, ist das im Wesentlichen das, was die Kommission vorgeschlagen hat, mit ein paar zusätzlichen Öffnungen.“

Scholz betonte, dass „niemand ein Interesse“ daran hat, dass die EU-Wirtschaften international ins Hintertreffen geraten, weil der Block seine Regeln für staatliche Beihilfen nicht ändert, während die USA mit ihrem 369-Milliarden-Dollar-Inflation Reduction Act die lokale Wirtschaft ankurbeln.

Dennoch „wollen wir nicht in einen globalen Subventionswettlauf geraten“, sagte Scholz und fügte hinzu: „Ich bin sicher, dass wir zusammenkommen können.“