Bundeskanzler Olaf Scholz sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte die Bundesregierung am Samstag mit.

Der Kanzler habe am Sonntag alle seine Verpflichtungen abgesagt, sagte ein Sprecher.

Seine Termine für die kommende Woche seien davon nicht betroffen, fügte der Sprecher hinzu.

Die Associated Press zitierte die Regierung in einer E-Mail-Antwort mit der Aussage, Scholz habe einen „kleinen Sportunfall“ erlitten.

Der deutsche Staatschef sollte an Veranstaltungen in Hessen teilnehmen, wo am 8. Oktober Landtagswahlen stattfinden.

Der Frankfurter Rundschau Die Tageszeitung zitierte den SPD-Abgeordneten Michael Roth mit den Worten, der Kanzler habe am Samstag eine Bürgerdialogveranstaltung abgesagt, weil es ihm nicht gut gehe.

Scholz, der die SPD anführt, ist seit Dezember 2021 Kanzler.

Er war außerdem Finanz- und Arbeitsminister des Landes und Bürgermeister von Hamburg.

Weitere folgen…