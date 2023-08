Die rechtsextreme AfD in Deutschland verspottete am Sonntag auf einem Parteitag in der ostdeutschen Stadt Magdeburg die EU als „gescheitertes Projekt“.

In einem Text, der von Hunderten Parteidelegierten auf der Veranstaltung angenommen wurde, heißt es, der Block sei bei Themen wie Klima und Einwanderung „völlig gescheitert“. Die Partei sagte auch, dass sie den Euro als Währung nicht unterstütze.

Allerdings forderte der Text Deutschland nicht zum Austritt aus der EU. Die AfD forderte auch nicht die vollständige Auflösung des Blocks, wie es ein früherer Parteientwurf im Juni vorsah.

Vielmehr wolle die AfD „eine Föderation europäischer Nationen, eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft schaffen, die die Souveränität der Mitgliedsstaaten wahrt.“

Der Parteitag an diesem Wochenende hatte die Aufgabe, ein Programm für die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr vorzubereiten.

Maximilian Krah hat einen Personal- und Abteilungsabbau in den EU-Institutionen um 80 % gefordert Bild: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Letzten Monat wählte die AfD den EU-Parlamentsabgeordneten Maximilian Krah zu ihrem Spitzenkandidaten für die EU-Wahl. Krah, amtierender Abgeordneter im Europaparlament, bezeichnete die AfD als „die aufregendste rechte Partei“ Europas.

Die AfD könnte eine Gefahr für Kanzler Scholz darstellen

Die Beratungen der AfD über ihre EU-Strategie finden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Anti-Einwanderungspartei in der deutschen Bevölkerung an Zustimmung gewinnt. Die Partei hat von der steigenden Inflation in Deutschland sowie den höheren Energiekosten nach der russischen Invasion in der Ukraine profitiert.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass die AfD in der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 23 Prozent der Wähler unterstützt.

Bundeskanzler Olaf Scholz von der Mitte-Links-Sozialdemokratischen Partei (SPD) zeigt sich vom Aufstieg der AfD bislang unbeeindruckt. Doch da in Deutschland im Jahr 2025 erneut Wahlen stattfinden, könnte die zerstrittene Regierungskoalition von Scholz in Gefahr geraten.

Auf seiner Sommerpressekonferenz im Juni sagte Scholz, er sei „zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht besser abschneiden wird als bei der letzten.“ Bei der Bundestagswahl 2021 erreichte die AfD nur 10,3 % der Stimmen.

wd/dj (AFP, AP, dpa)

