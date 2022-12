Deutschlands Metropolen schrumpfen

Wiesbaden (dpa) – Deutsche Großstädte sind 2021 durch innerdeutsche Wegzüge so stark geschrumpft wie nie zuvor seit 1994. Im Jahr 2021 sind exakt 128.507 Menschen mehr aus Großstädten weggezogen als von innen her zugezogen Deutschland, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mit. 2019 – also vor der Pandemie – war der Rückgang der Binnenwanderung mit 60.554 weniger als halb so hoch. Als mögliche Gründe sieht das BiB veränderte Wohngewohnheiten, Wohnungsnot und anhaltend hohe Wohnungspreise in den Großstädten.