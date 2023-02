Deutschlands Kommunen fordern vom EU-Flüchtlingsgipfel in Brüssel eine harte Migrationspolitik.

Dazu gehörten auch mehr Zäune an den Außengrenzen, sagte Gerd Landsberg (CDU), Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, der „Bild“ (Freitagausgabe). „Weiter so“ geht nicht mehr, das können Deutschlands Kommunen nicht mehr stemmen.

„Wir brauchen dringend eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union“, sagte Landsberg. „Es ist nicht hinnehmbar, dass es in Deutschland immer noch keine Verteilung gibt. Dass auch in der EU Flüchtlinge nicht mehr zurückgeführt werden können.“ Hunderttausende Flüchtlinge hätten in den Grenzstaaten ihren ersten Asylantrag in der EU gestellt, seien aber weitergezogen und hätten in Deutschland einen weiteren Antrag gestellt, so der Vorsitzende des Städte- und Gemeindebundes. „Sie müssen dorthin zurückkehren, wo sie sich ursprünglich beworben haben. Wir müssen das Gesetz umsetzen und durchsetzen.“ Dies ist im Dubliner Vertrag eindeutig geregelt. „Das System funktioniert nicht“, sagte er. Laut Landsberg hat Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 66.000 Rückführungsersuchen an andere Länder geschickt, von denen nur 5.400 erfolgreich waren. „Wir müssen dringend über die Außengrenze reden. Sie muss technisch gesichert werden, sie muss streng kontrolliert werden – sonst verlieren wir ohne Grenzkontrollen die Reisefreiheit innerhalb der EU“, glaubt Landsberg. „Es muss schnell gehen.“ Die Außengrenzstaaten müssten sich mehr Hilfe holen und auch ihren Schutzpflichten nachkommen. „Es kann nicht sein, dass die Asylverfahren in den Grenzstaaten manchmal Jahre dauern, das kann man den armen Flüchtlingen einfach nicht zumuten.“ Der Gemeindeverbandsvertreter will „Grenzschutz mit Zäunen“, schnelle „Abschiebungen“ und konsequente Abschiebungen. Staaten, die ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen, müssten sanktioniert werden: „Wer seine Staatsbürger nicht zurücknimmt, kann nicht damit rechnen, dass seine Staatsbürger problemlos Visa von uns bekommen“, sagte Landsberg. „Und es muss eine klare Botschaft geben: Wer nicht mitspielt, dem muss klar gesagt werden, dass seine Hilfe oder Entwicklungshilfe von der EU und Deutschland gekürzt oder ganz gestrichen wird.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH