Deutschlands Inflation schlimmer als erwartet — RT Business News

Eine vorläufige Prognose deutet auf ein zweistelliges Niveau für den zweiten Monat in Folge hin

Laut vorläufigen Zahlen, die von der nationalen Statistikbehörde des Landes veröffentlicht wurden, wird die Inflation in Deutschland voraussichtlich im Oktober mit 10,4 % ihren Höchststand erreichen.

Der Oktober scheint der zweite Monat in Folge zu sein, in dem die Wirtschaftsmacht der EU zweistellige Inflationsraten erleben wird. Die Quote stieg von 10,0 % im September an und liegt über den erwarteten 10,1 %, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) auf seiner Website mit.

Die Energiepreise waren im Oktober 2022 um 43,0 % höher als im Vorjahr um diese Zeit, und es gab auch einen „überdurchschnittlich“ Anstieg der Lebensmittelpreise um 20,3 %, fügt Destatis hinzu.

Die Agentur wird ihre endgültigen Zahlen für diesen Monat am 11. November veröffentlichen.

Die Verbraucherpreise sind in der gesamten EU gestiegen, wobei die Gesamtinflationsrate des Blocks im September auf fast 11 % gestiegen ist, was auf steigende Energie- und Lebensmittelkosten zurückzuführen ist.

