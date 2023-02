Deutschland zieht falsche Schlüsse aus Putins Einmarsch

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

In der Ukraine beginnt die erwartete russische Offensive, und eine Frage ist, ob die Waffen, Munition und Ausbildungsunterstützung für die ukrainischen Streitkräfte ausreichend und rechtzeitig waren, um diesen Angriffen standzuhalten.

Gerade im Hinblick auf das Verhalten der Bundesregierung stellt sich die Frage, warum Entscheidungen immer schlecht vorbereitet oder bewusst hinausgezögert werden.

Mit der Instandsetzung der eingelagerten Tanks hätte bereits vor elf Monaten begonnen werden können, um bei entsprechender Entscheidung irgendwann handlungsfähig zu sein.

Bürger sollten auch ein batteriebetriebenes Radio bereithalten, falls es gebraucht wird. Und dass Panzer in der Ukraine gebraucht werden, war wahrscheinlicher.

Dieses unentschlossene Vorgehen der Bundesregierung knüpft jedoch an die Ansätze früherer Regierungen an. Die Frage ist, ob es noch möglich sein wird, die Annäherung an den Wendepunkt vor dem Ausfransen so umzusetzen, wie es sich manche wünschen. Wie dringend das nötig ist, zeigt ein Blick nach Russland und China.

Trotz schwerer Verluste wird Russland nicht aufgeben

Immens hohe Verluste, die Zahl der gefallenen russischen Soldaten wird inzwischen auf 200.000 geschätzt, und operative Niederlagen, die Russland im vergangenen Jahr erlitten hat, hindern die russische Führung nicht daran, ihre Kriegsziele in der Ukraine mit allen verfügbaren Mitteln weiter zu verfolgen.

Russland will nicht „sehen“ (Scholz), dass es den Krieg beendet. Im Gegenteil, Russland will zumindest einen Teil des Territoriums der Ukraine besetzen, um von dort später weiter nach Westen vorzudringen und die Ukraine schließlich vollständig in Besitz zu nehmen. Dazu ist das Land nach allen Beobachtungen derzeit nicht in der Lage.

Aber das bedeutet nicht, dass das Ziel, die gesamte Ukraine zu beherrschen, aufgegeben wurde. Andererseits. Im russischen Diskurs wird das Streben nach Vorherrschaft in Europa mittlerweile sogar mit der Befreiung der DDR von Faschisten in Verbindung gebracht.

Diese Propagandavolte taugt hierzulande für bissige Kommentare, schließlich ist die AfD in den ostdeutschen Bundesländern besonders stark, sollte aber mit Blick auf die Ausrichtung dahinter ernst genommen werden.