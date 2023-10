Die letzte Woche vom Weltpostverein veröffentlichte jährliche Bewertung analysierte die Dienste von 172 Ländern im Jahr 2022 und ordnete sie nach Zuverlässigkeit, Reichweite, Relevanz und Belastbarkeit. Dabei wird untersucht, wie gut Postdienste Krisen wie die Covid-19 überstehen können Pandemie und Wirtschaftsabschwünge.

Die Schweiz behauptete zum sechsten Mal in Folge ihren Spitzenplatz mit einem perfekten Wert von 100, während Österreich 96,7 und Deutschland 95,7 erhielten.

Der am schlechtesten bewertete Postdienst der Welt befindet sich in Guatemala, gefolgt von der Zentralafrikanischen Republik. Insgesamt erreichten die Länder weltweit durchschnittlich 31,8 Punkte, gegenüber 1,8 im Vorjahr.

LESEN SIE AUCH: Alles, was Sie über den Postversand in Deutschland wissen müssen

Die DACH-Länder befanden sich alle in der obersten Rangliste, oder PDL 10, einen Platz, den sich nur Frankreich und Japan teilen.

„Länder, die einen Rang in PDL 10 erreichen, stehen unbestreitbar an der Spitze der Post-Exzellenz und bieten das an, was man als weltweit beste Postdienste bezeichnen kann“, heißt es in dem Bericht.

Der hohe Wert Deutschlands ist darauf zurückzuführen, dass der Postdienst über steigende Kosten debattiert, während die Zahl der Menschen, die Post per Post verschicken, zurückgeht – ein Trend, den die UPU weltweit beobachtet hat.

Die Zahl der per Post verschickten Briefe ist in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen. Im Jahr 2017 wurden innerhalb Deutschlands mehr als 18,5 Millionen Briefe verschickt. Bis 2022 waren es nur noch 14,1 Millionen.

Im Rahmen ihrer Pläne zur Reform des Postsystems fordert die Deutsche Post ein zweistufiges Postzustellsystem.

Werbung

Dies würde bedeuten, dass die meisten Briefe nicht innerhalb von ein oder zwei Tagen zugestellt werden, sondern normalerweise bis zu drei Tage brauchen, um an ihrem Bestimmungsort anzukommen.

Wer eine schnellere Zustellung wünsche, müsse sich für „Prio“ oder Priority Post entscheiden, teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu, dass dieser Service einen kleinen Aufpreis kosten würde.

Derzeit ist die Deutsche Post Deutschlands einziger Universalpostbetreiber und stellt Post in alle Regionen des Landes zu. Daher ist es gesetzlich verpflichtet, 80 Prozent seiner Briefe innerhalb eines Tages zuzustellen.

LESEN SIE AUCH: Wie die Deutsche Post ein „zweistufiges“ System für die Post in Deutschland schaffen will