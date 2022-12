Deutschland wird Waffengesetze verschärfen, nachdem eine rechtsextreme Gruppe einen mutmaßlichen Putsch geplant hatte

Deutschland plant, seine Waffengesetze im Zuge einer mutmaßlichen Verschwörung einer rechtsextremen Gruppe zu verschärfen, die Regierung gewaltsam zu stürzen und einen kleinen König als nationalen Führer einzusetzen, sagte sein Innenminister in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Die deutsche Polizei hat letzte Woche 25 Personen festgenommen, die der Beteiligung an der Verschwörung verdächtigt werden, was viele in einer der stabilsten Demokratien Europas schockiert hat.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass viele der Verdächtigen Mitglieder der Reichsbürgerbewegung waren, die laut Staatsanwaltschaft nicht an die Existenz des modernen deutschen Staates glaubt.

Innenministerin Nancy Faeser warnte in einem Interview mit der Zeitung „Bild am Sonntag“, dass der Reichsbürger eine wachsende Bedrohung für Deutschland darstelle, da er im vergangenen Jahr um 2.000 auf 23.000 Menschen angewachsen sei.

„Das sind keine harmlosen Verrückten, sondern mutmaßliche Terroristen, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen“, wurde Faeser zitiert.

Die Staatsanwälte sagten, unter den Verdächtigen seien Personen mit Waffen und Kenntnissen, wie man sie benutzt, enthalten. Sie hatten versucht, aktuelle und ehemalige Armeeangehörige zu rekrutieren, und Waffen gelagert.

„Wir brauchen alle Behörden, um maximalen Druck auszuüben“, um ihre Waffen abzuziehen, wurde Faeser zitiert, weshalb die Regierung „in Kürze die Waffengesetze weiter verschärfen“ werde.

Waffen wurden vor den Razzien mitgenommen, aber einige besitzen noch Waffenlizenzen

Vor den Razzien hatten die Behörden bereits Waffen von mehr als 1.000 Reichsbürgern beschlagnahmt. Es wird jedoch angenommen, dass mindestens weitere 500 Waffenlizenzen in einem Land besitzen, in dem der private Besitz von Schusswaffen selten ist.

Die Tatsache, dass unter den Verschwörungsverdachtsmitgliedern hochrangige Beamte – wie die ehemalige Abgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann – festgenommen wurden, hat viele in Deutschland besonders erschüttert.

Ein Polizeihubschrauber mit einem Verdächtigen trifft am Mittwoch in Karlsruhe ein, die Bundesanwaltschaft schließt. Vor den Razzien hatten die Behörden bereits Waffen von mehr als 1.000 Reichsbürgern beschlagnahmt. (Michael Probst/The Associated Press)

Jochen Lober, der Anwalt, der sie im Oktober in einem Gerichtsverfahren verteidigte, in dem die Berliner Regierung versuchte, sie zum Rücktritt als Richter zu zwingen, lehnte es ab, sich zu ihrer Festnahme zu äußern.

Die Berliner Sektion der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland, der sie angehört, sagte, sie wisse nicht, welcher Anwalt sie vertrete, und könne sich zu ihrem konkreten Fall nicht äußern, bis die Ermittlungen Ergebnisse erbrachten.

Das Innenministerium will auch die Disziplinarverfahren für Beamte verschärfen, damit es sie im Falle eines schwerwiegenden Fehlverhaltens schneller entlassen oder ihnen ihre Rente entziehen kann, sagten mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Reuters. Derzeit können solche Verfahren Jahre dauern.