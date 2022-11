Deutschland will sich von der Schockniederlage erholen und die WM-Hoffnungen gegen das gefährliche Spanien wieder aufleben lassen

CNN

—



Wenn Deutschland die Schande eines aufeinanderfolgenden Ausscheidens aus der WM-Gruppenphase vermeiden will, muss es ein positives Ergebnis gegen eine spanische Mannschaft einfahren, die nach der Eröffnungsrunde wie die gefährlichste Mannschaft des Turniers aussah.

Der Gruppenletzte bei Russland 2018, einem Turnier, an dem Deutschland als Titelverteidiger teilnahm, war ein historischer Tiefpunkt für den viermaligen Weltmeister. Es war das erste Mal seit 80 Jahren, dass die deutsche Nationalmannschaft das Achtelfinale des Turniers nicht erreichte.

Mit Trainer Hansi Flick an der Spitze, nachdem Joachim Löw nach 15 Jahren endgültig zurückgetreten war, war eine Wiederholung dieser Leistung in Russland sicherlich undenkbar.

Aber nach dieser schockierenden 1:2-Niederlage gegen Japan im Eröffnungsspiel ist es wieder eine eindeutige Möglichkeit.

Der frühere Nationaltrainer Jürgen Klinsmann warf den deutschen Spielern vor, sie würden glauben, sie würden „kreuzen“, nachdem sie gegen Japan durch einen Elfmeter von İlkay Gündoğan in Führung gegangen waren.

Deutschlands Versäumnis, aus seiner Dominanz Kapital zu schlagen, hielt Japan im Spiel, und was den viermaligen Meister vielleicht am meisten beunruhigt, war, dass Flick Hajime Moriyasus taktischen Änderungen, die schließlich zum Comeback führten, nicht erfolgreich entgegenwirken konnte.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass das Spiel gegen Spanien für Deutschland tot oder gestorben ist, da eine Niederlage einen frühen Heimflug aus Katar bestätigen würde. Es ist sicherlich eine ungewollte Situation für Flick und seine Männer, insbesondere nach dem 0:7-Sieg der Spanier gegen Costa Rica im Eröffnungsspiel.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob der klare Sieg der Spanier eher darauf zurückzuführen war, dass Luis Enriques Mannen nicht aufzuhalten waren, oder dass sein Gegner schrecklich schrecklich war, da Costa Rica mit Gastgeber Katar um den Titel des bisher schlechtesten Teams der Weltmeisterschaft konkurrierte.

Deutschland wird sicherlich einen viel genaueren Indikator für die Chancen dieser spanischen Mannschaft in Katar liefern, aber der Sieg hat verständlicherweise ernsthaften Optimismus geweckt, dass diese Mannschaft ein echter Anwärter ist.

Mannschaftscamps bei Weltmeisterschaften waren traditionell etwas strenge, private Angelegenheiten, aber Spaniens Cheftrainer Luis Enrique hat einen unkonventionellen Ansatz gewählt, um die Zeit hinter verschlossenen Türen zu verbringen.

Der 52-Jährige, der kürzlich ein Foto von sich ohne nackten Oberkörper auf Instagram gepostet hat, auf dem er in bemerkenswerter Form aussieht, hat über den Live-Streaming-Dienst Twitch an regelmäßigen Fragen und Antworten mit Fans teilgenommen und versprochen, so lange weiterzumachen, wie Spanien dabei ist der Wettbewerb.

Enrique verriet sogar, dass er es freut, wenn seine Spieler während der WM Sex haben – zuvor hatten andere Nationalmannschaftstrainer der Mannschaft die Teilnahme an intimen Aktivitäten in bekannter Weise untersagt.

Die Stimmung im spanischen Lager ist sicherlich gut, und ein Sieg über Deutschland würde den Einzug ins Achtelfinale mit einem Spiel vor Schluss sichern.

Im anderen Spiel der Gruppe E weiß Japan, dass der Sieg über Costa Rica seinen Platz in der K.-o.-Runde sichert.

Die Samurai Blue sorgten mit dem ersten Sieg gegen Deutschland für eine großartige WM-Sensation aller Zeiten und wollen vermeiden, dass sie im letzten Gruppenspiel gegen Spanien auf ein positives Ergebnis angewiesen sind.

Costa Rica wird derweil gegen Japan ebenso auf Stolz wie auf Punkte spielen, nachdem die Mittelamerikaner diese demütigende Sieben-Tore-Niederlage gegen Spanien hinnehmen mussten.

Los Tico haben sich auf der WM-Bühne im Allgemeinen gut geschlagen, der Höhepunkt kam während des historischen Viertelfinals in Brasilien 2014, und Trainer Luis Fernando Suárez wird unbedingt beweisen wollen, dass das Ergebnis am Eröffnungstag nur ein schlechter Tag im Büro war.

Man kann durchaus sagen, dass die Äußerungen von Kanadas Cheftrainer John Herdman nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft gegen Belgien in Kroatien nicht gut ankamen.

Auf die Frage, was die Botschaft an seine Spieler zur Vollzeit gewesen sei, sagte der Engländer, er habe ihnen gesagt, „sie gehören hierher“.

„Und wir werden Kroatien verlassen“, fügte er hinzu.

Als Reaktion auf diese optimistische Bemerkung veröffentlichte die kroatische Zeitung 24 Sata auf ihrer Titelseite ein nachgebildetes Bild eines nackten Hirten, der nichts als ein kanadisches Ahornblatt trug, um seine Bescheidenheit zu schützen.

Kanada setzte sich im Eröffnungsspiel größtenteils gegen ein langbeiniges Belgien durch und hatte eine großartige Chance, vom Elfmeterpunkt früh in Führung zu gehen, aber Starmann Alphonso Davies konnte seinen Versuch von Thibaut Courtois retten.

Belgien fand dann dank Michy Batshuayis sauberem Abschluss den Durchbruch im Konter, und Kanada hatte trotz anhaltendem Druck keine Antwort.

Kroatien, vor vier Jahren Vizemeister, stotterte im Auftaktspiel gegen Marokko mit einem torlosen Unentschieden und hofft auf eine stark verbesserte Leistung gegen die Kanadier.

Kapitän Luka Modric, der jetzt 37 Jahre alt ist, spielt wahrscheinlich bei seiner letzten Weltmeisterschaft, und der kroatische Talisman sah gegen die Nordafrikaner aus dem Tempo, kam zu spät zu zahlreichen Zweikämpfen und vermied irgendwie eine gelbe Karte.

So viel von dem, was dieses Team im Laufe der Jahre zu einer solchen Bedrohung gemacht hat, geht durch Modric, und der Mann von Real Madrid muss in Bestform sein, damit Kroatien nachahmen kann, was sie vor vier Jahren in Russland produziert haben.

Auch Belgien wird nach seinem holprigen Auftaktsieg gegen Kanada nach einer enormen Verbesserung Ausschau halten, da die „Goldene Generation“ der Stars des Landes wahrscheinlich ihre letzte realistische Chance auf einen großen Erfolg in einem großen Wettbewerb hat.

Mit Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne verfügt Belgien über den wohl besten Spieler der Welt, aber wie der Rest seiner Teamkollegen blieb der Star von Manchester City gegen Kanada weit unter seinen üblichen Standards.

Marokko dürfte die belgische Mannschaft von Roberto Martinez jedoch erneut auf eine harte Probe stellen.

Die Mannschaft wirkte gegen Kroatien kompakt und organisiert und wird vielleicht sogar das Gefühl haben, dass es eine verpasste Gelegenheit war, alle drei Punkte zu holen, nachdem sie sich ein paar brillante Chancen erarbeitet hatte.

Die Atlas Lions haben in ihrer Geschichte nur einmal die Gruppenphase der Weltmeisterschaft überstanden, und diese Mannschaft wird wahrscheinlich zuversichtlich sein, gegen Belgien ein positives Ergebnis zu erzielen und einen weiteren Schritt in Richtung der Nachahmung der Mannschaft von 1986 zu tun.

Japan vs. Costa Rica: 5 Uhr ET

Belgien vs. Mexiko: 8 Uhr ET

Kroatien vs. Kanada: 11 Uhr ET

Spanien vs. Deutschland: 14 Uhr ET

USA: Fox Sports

Großbritannien: BBC oder ITV

Australien: SBS

Brasilien: SportTV

Deutschland: ARD, ZDF, Deutsche Telekom

Kanada: Bell Media

Südafrika: SABC