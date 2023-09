Deutschland liegt auf dem siebten Platz von 87 anderen Ländern, die vom US News & World Report für sein am Mittwochmorgen veröffentlichtes Ranking 2023 analysiert wurden.

Im vergangenen Jahr belegte das Land jedoch den zweiten Platz in der Rangliste, die die globale Leistung eines Landes anhand von 73 Kategorien misst. Dazu gehören Unternehmertum; Lebensqualität; Anpassungsfähigkeit und Fortschritt; sozialer Zweck; und andere hier aufgeführte Attribute.

Der Rückgang der Bundesrepublik um fünf Plätze ist darauf zurückzuführen, dass sie in mehreren Unterkategorien schlechter abschneidet oder gleich bleibt.

Die größten Rückgänge gab es bei der Agilität (Nummer 2 bis 10), die misst, wie gut sich ein Land an Hindernisse anpasst, und bei den Movern (Nummer 44 bis 58), die angibt, wie gut ein Land darauf vorbereitet ist, „die Herausforderungen der Weltwirtschaft zu meistern“. .“

Doch trotz der von den Befragten wahrgenommenen mangelnden Widerstandsfähigkeit Deutschlands belegte es in den Kategorien „guter Arbeitsmarkt“ und „qualifizierte Arbeitskräfte“ immer noch den ersten Platz unter allen Ländern, während viele andere Länder nach der Corona-Krise in der Rangliste abstürzten. 19 Pandemie.

Auch in der Unterkategorie „Bildung“ belegte Deutschland den dritten Platz, wobei die Mehrheit der Befragten das Hochschulsystem positiv bewertete.

„Die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Deutschland waren die einzigen drei Länder, die von der Mehrheit der Befragten als Universitäten von höchster Qualität angesehen wurden“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von US News and World Report zu den Ergebnissen.

„Dieselben drei Länder standen auch ganz oben auf der Liste der Befragten, die einen Universitätsbesuch in Betracht ziehen würden.“

Die Kraft „Made in Germany“ hat Bestand

In zwei Kategorien erreichte Deutschland die ersten fünf Plätze. In einer Kategorie, die bewertet, wie gut Länder im Bereich Unternehmertum abschneiden, belegte das Land den zweiten Platz, nur übertroffen von den USA.

Es belegte außerdem den vierten Platz in der „Macht“-Rangliste, die den globalen Einfluss eines Landes und seine Häufigkeit in den Schlagzeilen misst, angeführt von Russland, China und den USA.

Trotz der jüngsten wirtschaftlichen Probleme belegte die Bundesrepublik auch in der Kategorie „Verfügt über starke Kundenmarken“ den dritten Platz, wobei eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer sagte, dass die Bundesrepublik die besten Autos produziert.

Auch beim bevorzugten Herkunftsland eines Produkts belegte es den zweiten Platz, nur übertroffen von den USA

Obwohl Deutschland nach Angaben des Internationalen Währungsfonds die einzige große fortgeschrittene Volkswirtschaft war, die im Jahr 2023 schrumpfen dürfte, gilt das Land den Befragten zufolge immer noch als Top-Geschäftsstandort.

Befragte, die als Entscheidungsträger in der Wirtschaft gelten, wurden gefragt, in welchen Ländern sie Geschäfte gemacht haben. Die USA führten die Liste mit 36 ​​Prozent an, gefolgt von Großbritannien (26 Prozent), Japan (25 Prozent) und Deutschland (24 Prozent). , Frankreich (23 Prozent) und China (21 Prozent).

Der achte jährliche Bericht „Beste Länder 2023“, der in Zusammenarbeit mit der Wharton School of Business an der University of Pennsylvania erstellt wurde, bewertet die befragten 17.000 Befragten weltweit, die in 36 Ländern leben.

Europäische Länder stellten die Mehrheit der 25 besten Nationen der Rangliste und belegten in der diesjährigen Rangliste 16 Plätze.

Deutschland verzeichnete den größten Rückgang unter den EU-Ländern und verlor seit 2022 fünf Plätze, während Australien und Neuseeland die größten Zuwächse verzeichneten und beide im Jahresvergleich um drei Plätze zulegten. Die benachbarte Schweiz belegte erneut den ersten Platz in der Rangliste „Bestes Land der Welt“.

